Amici 24, anticipazioni 1/12: sfide a sorpresa, Cuccarini furiosa

Oggi, giovedì 27 novembre, si è registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici. Ancora una volta, SuperguidaTv e AmiciNews hanno dato in anteprima i dettagli di ciò che vedremo su Canale 5 domenica, 1 dicembre. Andiamo a scoprire le anticipazioni della decima puntata della 24esima edizione di Amici.

Amici 24, puntata 1 dicembre: ospiti

Gli ospiti della decima puntata di Amici sono stati due noti ex allievi del talent show, ovvero Enrico Nigiotti e Briga. Per giudicare la gara di canto, invece, Maria De Filippi ha chiamato J-Ax, mentre per il ballo è arrivata Giorgio Madia.

Amici 24, puntata 1 dicembre: esito sfide Luk3 e Teodora

Luk3 ha superato entrambe le sfide. Com’è noto, il giovane cantante ha dovuto affrontare due sfide di seguito: una dovuta al suo ultimo posto in classifica e un’altra richiesta da Anna Pettinelli . La prima sfida, giudicata da Federica Abbate, lo ha visto contro il cantante Samuele. L’Abbate ha premiato Luk3, sottolineando però di tenere d’occhio Samuele perché col tempo potrebbe diventare molto forte. La seconda sfida, invece, è stata giudicata da Charlie Rapino , che l’ha preferito alla sfidante Elena.

Amici 24, puntata 1 dicembre: classifica canto

Come menzionato precedentemente, il giudice della gara di canto è stato J-Ax. A finire in sfida è stato ancora una volta Luk3, insieme a Diego. Di seguito la classifica dei cantanti:

Senza Cri: ha cantato “E penso a te”. Inizialmente era in ansia, e Maria De Filippi ha spiegato che, durante l’esibizione di Francesca, era isolata nel suo mondo. J-Ax le ha fatto i complimenti, dicendo che per cantare una canzone del genere ci vuole tanta testa, ma anche tanto cuore, e lei ha saputo metterlo nella sua interpretazione. Antonia: ha cantato un brano di Lauren Hill. Secondo J-Ax, c’è bisogno di tanto coraggio per cantare un brano così e lei ha fatto un’esibizione eccezionale. Vybes: ha cantato “Sarà perché ti amo”. J-Ax si è complimentato con lui per le barre, sottolineando di aver apprezzato in particolare due aspetti: la sua autenticità, lontana da atteggiamenti snob, e il modo in cui ha rappato con il sorriso. Trigno: si è esibito con “En e Xanax” di Samuele Bersani. Il rapper gli ha detto di aver una bella timbrica rock e di aver dato un suo tocco personale ad un brano “da stadio”. Chiamamifaro: ha cantato “Warwick Avenute”. Secondo J-Ax, era molto emozionata e quindi le è mancato qualcosa. Tuttavia, ha apprezzato la nota alta finale. Nicolò: si è esibito con “Il mondo prima di te”. J-Ax gli ha detto che all’inizio non sembrava troppo convinto, ma dopo si è sbloccato. “Assegnarti Annalisa è come giocare a calcio con i tacchi a spillo”, ha scherzato il rapper. Ilan: ha cantato “Home”. Il cantante non è riuscito a convincere a pieno i giudici. Diego e Luk3 a parimerito. Grazie al +1 ottenuto con la vittoria nella sfida giudicata dai compagni, Luk3 è riuscito a raggiungere Diego, pur rimanendo comunque all’ultimo posto. Entrambi, quindi, sono finiti in sfida. Diego si è esibito con un brano dei The Weeknd, ma secondo J-Ax non ha dato abbastanza potenza alla performance. Per questo gli ha assegnato una sufficienza, pur sottolineando che avrebbe potuto fare di più. Per quanto riguarda Luk3, invece, J-Ax si è trovato d’accordo con il giudizio espresso da Anna Pettinelli.

Amici 24, puntata 1 dicembre: classifica ballo

La gara di ballo è stata giudicata da Giorgio Madia, che messo ultima in classifica Chiara, la quale dovrà affrontare una sfida la prossima settimana. Ecco la classifica dei ballerini:

Dandy Daniele Alessia, Alessio e Francesca a parimerito. Alessio si è esibito sulle note di “Avrai” di Claudio Baglioni. Chiara: in realtà, la ballerina era finita ultima insieme ad Alessio. Quest’ultimo, però, aveva il +1 della gara giudicata dagli allievi e, quindi, Chiara è l’unica a finire in sfida. Maria ha spiegato che la giovane è stata ferma per 20 giorni a causa di uno strappo muscolare. La giudice le ha quindi detto di essere molto brava e di avere grandi doti, ma che avrebbe potuto fare di più.

Amici 24, puntata 1 dicembre: compiti dei prof e Daniele in sfida immediata

Daniele ha dovuto eseguire una comparata con Sebastian, per un compito richiesto da Emanuel Lo. Il professore gli ha stoppato la base e dato 4. Non solo, lo ha anche messo in sfida immediata contro un ballerino di nome Thomas. La giudice esterna è stata Annamaria Bernabini, che ha preferito Daniele allo sfidante. La giudice ha premiato l’allievo per la critica, seppur crede che gli manchi quella “cosa” in più, che arriverà col tempo. A tal proposito, Alessandra Celentano ha risposto dicendo che stanno facendo un lavoro insieme.

Amici 24, puntata 1 dicembre: gossip e retroscena

Forte discussione tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli , con urla da parte di entrambi. Alla Cuccarini, infatti, non è piaciuto il comportamento della Pettinelli nei confronti di Luk3 , accusandola di abusare del ruolo di professoressa. Addirittura, ha suggerito un provvedimento disciplinare per gli insegnanti. La speaker radiofonica, invece, ha sottolineato di non aver violato nessuna regola e di aver solo usato tutti gli strumenti messi a disposizione dalla produzione. A quel punto è intervenuta la Celentano , chiedendo alla Pettinelli perché non avesse accettato la sua proposta, avanzata la settimana precedente, di eliminare un allievo alla terza volta che finisce ultimo in classifica. Anna ha risposto spiegando che, nel suo caso, si trattava di una regola matematica e non di una questione artistica. La discussione si è poi spostata sul tema TikTok : la Pettinelli ha affermato che era stato Luk3 a sollevare l’argomento, ma la Cuccarini l’ha subito contraddetta, sostenendo che non fosse vero. Durante la lite è emersa anche la questione della presunta debolezza di Luk3 nell’interpretare le cover. A calmare le acque è intervenuto Charlie Rapino , che, giudicando la seconda sfida, ha sottolineato come interpretare le cover sia complicato per chiunque, non solo per Luk3. Ha aggiunto che per evitare l’effetto “piano bar” è necessario aggiungere un tocco personale, e Luk3, secondo lui, è riuscito a farlo. Zerbi ha colto l’occasione per sottolineare proprio questo punto alla Pettinelli.

