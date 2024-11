Amici, ballerini giudici di canto severissimi: fan adirati. Chiara torna

Nella puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 i cantanti hanno dovuto affrontare una prova a sorpresa. Tre ragazzi si sono difatti dovuti sfidare per ottenere un punto in più nella prossima classifica. A giudicare le loro performance canore sono stati dei giudici decisamente inaspettati, ovvero i loro compagni ballerini! I voti attribuiti alle esibizioni sono stati abbastanza duri ed in seguito è stata stilata una classifica che ha visto uno dei cantanti addirittura con uno 0. L’idea della sfida non è piaciuta troppo ai fan del programma, i quali hanno polemizzato sul web.

Come di consueto questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi. Questa si è aperta con una comunicazione per i cantanti, ovvero una prova di canto speciale che avrebbe visto affrontarsi tre di loro per aggiudicarsi un punto in più nella prossima classifica. La scelta degli sfidanti è ricaduta proprio sui ragazzi. Questi hanno optato per Trigno, Vybes e Luk3. I tre hanno poi scoperto che a giudicarli sarebbero stati dei giudici speciali, precisamente i loro colleghi ballerini! Al termine delle tre esibizioni è stata stilata una classifica con i voti dati dai giurati.

Trigno si è ritrovato all’ultimo posto. Addirittura il ragazzo ha ricevuto 0 voti da parte dei compagni, cosa che l’ha lasciato particolarmente deluso. Secondo è arrivato invece Vybes con 2 voti. Infine il primo posto se l’è aggiudicato Luk3 con 5 voti. Secondo il ragazzo i ballerini l’avrebbero votato solo a causa della sua situazione attuale. Il cantante si trova difatti attualmente in sfida ed è stato recentemente protagonista di discussioni con Anna Pettinelli. Anche i fan del programma hanno commentato sul web sottolineando come fosse sicura la sua vittoria per lo stesso motivo. Altri hanno invece lamentato le continue classifiche, evidenziando come spesso siano superflue.

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti più significativi apparsi sul web:

Nella puntata di oggi c’è stato anche il ritorno di Chiara. La ballerina ha ripreso le lezioni dopo l’infortunio che l’ha costretta a restare ferma per qualche settimana. La ragazza, tuttavia, ha faticato comunque nel ballare e dopo le prove si è sfogata con le sue compagne.