Amici anticipazioni 20/4: eliminato, ballottaggio di fuoco e incidente

Oggi, giovedì 18 aprile, è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici. Come al solito, Amici News ha riferito tutte le anticipazioni di quanto accaduto durante la registrazione, che andrà in onda sabato 20 aprile su Canale 5.

Amici, ospiti seconda puntata serale

Come ogni puntata, presenti in studio i giudici Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Come ospite musicale, invece, è arrivato Enrico Nigiotti, a cui è stato consegnato il disco d’oro per il singolo Cenerentola. L’ospite comico, invece, è stata Barbara Foria, che ha fatto un monologo sull’amicizia.

Amici Serale: l’eliminato tra Lil Jolie e Sarah

La scorsa puntata, c’è stato un colpo di scena. A causa dell’incertezza di Michele Bravi, le due concorrenti in ballottaggio finale (Lil Jolie e Sarah) hanno avuto la possibilità di restare in Casetta per un’altra settimana, posticipando l’eliminazione alla puntata successiva. Dunque, la registrazione di oggi, giovedì 18 marzo, è ripartita proprio dalla sfida tra le due cantanti. Entrambe si sono esibite con i pezzi assegnati dallo stesso Michele Bravi, che ha poi dato finalmente il suo giudizio: a dover abbandonare Amici è stata Lil Jolie.

Amici Serale, puntata del 20 aprile 2024: prima manche

Nella prima manche, c’è stata la sfida tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

Si inizia con Holden contro Sofia, ma la sfida viene annullata perché Giuseppe Giofrè non sapeva chi votare.

Marisol con una coreografia di pole-dance vs Mida e Sarah in duetto. Il punto va a Marisol.

Mida con “El Farsante” di Ozuna batte Dustin.

Petit vs Sarah, con la vittoria del primo.

A trionfare è il team Zerbi-Celentano, che mandano al ballottaggio Mida e Sofia. Il primo eliminato provvisorio è Mida.

Amici Serale: seconda manche

Per il secondo round, Zerbi e Celentano hanno deciso di chiamare sul “ring” la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Prima sfida tra Holden e Martina, con la vittoria del primo.

Aurora batte Holden.

Petit prende il punto contro Aurora che balla con Umberto. Complimenti da Malgioglio per Petit che gli dice che vuole portarlo a Cuba con lui quest’estate.

Seconda vittoria per Celentano e Zerbi, con Aurora come seconda eliminata provvisoria.

Amici Serale: terza manche

Il team di Celentano e Zerbi ha sfidato di nuovo la squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

Dustin vince contro Sarah.

Sofia batte Petit, che si esibisce con un brano di Lucio Dalla remixato con una canzone di Liberato. Questa versione non piace a Malgioglio.

Marisol vs Sofia, con la vittoria della prima.

Terza vittoria per Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, con Sarah come terza eliminata provvisoria. Inizia quindi il ballottaggio tra Sarah, Mida e Aurora. Sarah e Mida presentano i loro nuovi inediti. La canzone di Mida è un pezzo estivo intitolato “Que pasa”. Il cantante milanese si salva per primo. Sfida finale tra Sarah e Aurora, alle quali viene comunicato il verdetto finale in Casetta. Se l’eliminata sarà Aurora, anche Gaia dovrà lasciare per sempre Amici.

Retroscena, liti e curiosità