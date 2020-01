Amici Celentano, esplode nuova polemica: la maestra contestata fuori dalla scuola

Alessandra Celentano, il post su Amici che scatena le polemiche: cosa succede fuori dal talent show

Alessandra Celentano è da sempre solita postare su Instagram e sui suoi profili social messaggi che riguardano la danza e che indirettamente coinvolgono anche Amici di Maria De Filippi, dove ha sempre dichiarato che il ballerino non dev’essere solo talentuoso ma anche disciplinato. L’ultimo post pubblicato su Instagram segue la scia di tutti gli altri e la vede parlare dell’importanza dello studio: “Lo studio – queste le sue parole – è fondamentale, per gli allievi alle prime armi come per i professionisti: ogni danzatore, anche se ormai grande artista affermato, non finisce mai di imparare e di ricevere correzioni da parte dei Maestri. Lo studio è fondamentale, per tutti!”. Pensiero che non si può non condividere ma che ha scatenato polemiche a non finire da parte dei suoi follower che in massa le hanno fatto notare come le sue ultime scelte non siano state proprio fantastiche.

Amici, la reazione del pubblico all’ingresso di Nicolai Gorodiski: c’è anche il commento di Gemma Galgani

Non tutti hanno fatto chiaramente i nomi di Javier Rojas e Nicolai Gorodiski, due grandi talenti di cui uno, il secondo, è già arrivato al Serale; era evidente tuttavia che il riferimento fosse a loro. E se è comparso un commento di Gemma Galgani che ha definito la maestra un “mito” sono comparsi anche – anzi oseremmo dire “soprattutto” – commenti di altri a cui non sono andate giù le sue scelte. “Giustissimo – commenta ad esempio Sonia –. Anche per questo occorre molta umiltà, cose che purtroppo sembra spesso mancare. Ho visto oggi il nuovo ballerino (Nicolai) avere un atteggiamento aggressivo e presuntuoso nei confronti di compagni. Se il buondì si vede dal mattino… annata difficile!”. C’è chi ci va giù in modo ancor più pesante: “Invece di pensare al collo del piede – scrive Gen.lode 18 – perché non insegni ai tuoi allievi di classico l’educazione, il rispetto delle donne e l’umiltà! Fuori il classico maleducato di Amici”. “Cara Maestra – aggiunge un’altra follower –, con tutto il rispetto! Quest’anno avrà trovato pure dei bravi ballerini, ma mi sembrano entrambi nevrotici, ignoranti e stupidi come la m…a! Qualcuno con un carattere meno emotivo il prossimo anno!”.

News Amici, anche Rudy Zerbi contro Alessandra: perché il pubblico è arrabbiato

La polemica su Alessandra Celentano nasce per due ragioni: la prima, che è quella che ha visto schierarsi contro persino Rudy Zerbi, riguarda la sua tolleranza nei confronti di Javier dopo quello che ha fatto; la seconda riguarda l’aver fatto entrare nella scuola un danzatore come Nicolai che pur avendo un talento indiscutibile ha un modo assolutamente sbagliato di rapportarsi con gli allievi. Difatti siamo sicurissimi che non appena il pubblico ne avrà la possibilità, Gorodiski sarà eliminato: siamo in un programma televisivo ed è anche giusto che a contare non sia solo il talento ma anche la capacità di saper andare avanti costruendo dei bei rapporti umani.