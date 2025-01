Amici 24: Zerbi umilia Nicolò (1), Vanoni icona (9), nuovi inediti (5)

Dopo più di due settimane di assenza, oggi, domenica 12 gennaio, su Canale 5 è tornato il pomeridiano di Amici. Come di consueto, si sono svolte le gare di ballo e di canto, giudicate rispettivamente da Garrison per i ballerini e da Ornella Vanoni e Dardust per i cantanti. Tra i ballerini, al primo posto si è classificato Alessio, mentre Giorgia, arrivata ultima, dovrà affrontare la sua prima sfida. Per quanto riguarda i cantanti, la prima classificata è stata Antonia e l’ultimo Nicolò.

Amici 24, Rudy Zerbi imbarazza Nicolò con Emma Marrone: voto 1

Neanche con l’anno nuovo, Rudy Zerbi cambia le sue abitudini. Nella puntata di oggi, 12 gennaio, di Amici, il professore ha detto di nuovo Nicolò di avere una bella voce ma di non essere in grado d’interpretare i brani. Per questo, ha scelto di affidargli un compito impegnativo: cantare “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante. Fino a qui nulla di nuovo, dato che Rudy ripete queste critiche da settembre. Tuttavia, dopo l’esibizione, Zerbi ha fatto qualcosa di decisamente discutibile.

Per dimostrare il suo punto, Rudy ha chiesto ad Anna Pettinelli di alzarsi e raggiungere Nicolò, per visionare insieme una reinterpretazione del brano. Zerbi ha quindi mostrato un video di Emma Marrone, tratto dalla sua iconica performance del 2012 proprio ad Amici. Un’esibizione storica, legata al periodo in cui Emma era stata appena tradita da Stefano De Martino con Belen Rodriguez, trasformando quel brano nel suo personale “comunicato stampa” sullo scandalo.

RUDY EMMA AVEVA UN BUON MOTIVO PER CANTARLA COSÌ #amici24

L’esibizione, che è rimasta negli annali del programma, ha inevitabilmente toccato tutti i presenti in studio, compresi gli allievi, che all’epoca erano solo bambini. Nicolò, però, non ha potuto fare a meno di sentirsi profondamente a disagio. Viene spontaneo chiedersi: è davvero corretto paragonare l’interpretazione di un’artista affermata come Emma, che viveva un momento di forte coinvolgimento emotivo, a quella di un ragazzo di appena 18 anni alle prime parti? Al di là di ogni giudizio su Nicolò come artista, il gesto è risultato fuori luogo, dando più l’idea di volerlo mettere in difficoltà che di spronarlo. Voto: 1!

Amici 24, Ornella Vanoni iconica come giudice esterno: voto 9

Tra i giudici esterni della puntata del pomeridiano di Amici c’era anche Ornella Vanoni. L’iconica artista non ha deluso le aspettative, regalando giudizi schietti e momenti divertenti, com’è nel suo stile. Tra i suoi commenti, non sono mancate battute, come quella sul cognome di uno dei allievi, mentre sembrava quasi più interessata alle esibizioni dei ballerini rispetto a quelle dei cantanti. Quando Maria De Filippi le ha comunicato che il suo compito era terminato, Ornella ha risposto ironicamente: “Proprio ora che stavo entrando nel ritmo”.

“Ti vedo sempre la domenica da Fabio Fazio, vedo che vi divertite anche tanto”, ha infine detto Maria, riferendosi a Che Tempo Che Fa. Al che, la Vanoni ha scherzato: “Mi diverto, salgo su una macchina alle 9, alle 11 sono di ritorno. Tra le 9 e le 11 penso a cosa dirò. Non ho autori, faccio tutto io. Se viene bene, bene, se viene male..”. “Mi sembra che venga bene da tanto tempo”, ha chiosato la De Filippi. Insomma, un’artista straordinaria, capace di conquistare sempre con il suo carisma. Voto: 9!

Maria De Filippi a Ornella Vanoni💕: "Ti vedo sempre la domenica da Fabio (a #chetempochefa), vedo che vi divertite anche tanto" Perche Maria De Filippi è superiore⚡️#amici24

Amici 24, i cantanti presentano i nuovi inediti: voto 5

Nel pomeridiano di Amici andato in onda domenica 12 gennaio, i cantanti hanno presentato i loro nuovi inediti, i secondi da quando sono entrati nella Scuola. Tuttavia, rispetto agli anni scorsi, il pubblico non sembra particolarmente entusiasta delle proposte di questa classe, salvando solo pochi brani tra quelli eseguiti oggi.

La classifica dei giudici esterni ha rispecchiato in parte i gusti del pubblico. I più apprezzati? Antonia, Trigno, Jacopo Sol e Deddè, che hanno ricevuto i complimenti migliori. Gli altri, invece, continuano a faticare a lasciare il segno con i loro inediti. Vedremo come andranno su Spotify, ma per ora non sembra che riusciranno a fare meglio rispetto alle scorse edizioni. Voto 5!