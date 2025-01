Amici 24, battibecchi Celentano-Garrison: web in tilt, “troppi ricordi”

Oggi, domenica 12 gennaio, è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici dopo la pausa natalizia. L’appuntamento si è aperto con le gare di ballo e canto, giudicate rispettivamente da Garrison per il ballo e da Dardust e Ornella Vanoni per il canto. Figura storica del programma, Garrison, pur non facendo più parte del cast fisso dei professori, continua a comparire regolarmente come giudice esterno. Solo qualche settimana fa, poi, era stato ospite dello speciale This Is Me per celebrare i 24 anni di Amici.

Nella puntata di domenica 12 gennaio, Garrison e Alessandra Celentano si sono scontrati a proposito di una delle allieve della Maestra, Alessia Pecchia. Fin dal suo ingresso nella Scuola, Alessia si è distinta come una delle ballerine più talentuose, offrendo sempre esibizioni di alto livello nel suo stile americano. D’altronde, vanta anche un curriculum di tutto rispetto, essendo due volte campionessa mondiale di Solo Latin. Nonostante i numerosi elogi ricevuti nei mesi scorsi, Alessia non è stata esente da critiche, in particolare da parte di Raimondo Todaro, ex professore di Amici ed esperto di latino. Ora, anche Garrison sembra avere delle riserve sulla ballerina.

Questa volta Alessia si è esibita in un passo a due con Sebastian, con tanti elementi di moderno. Garrison, però, non è apparso del tutto convinto. “Non so, ti ho visto un po’ indietro. Magari ti ha intimidito ballare con lui. Piccole cose, un respiro in più”, ha commentato, sostenendo che la presenza del professionista l’abbia un po’ messa in ombra. A quel punto, la Celentano non ha perso tempo ed è subito intervenuta, stuzzicando l’amico perché non era d’accordo con lui.

La scena è diventata ancora più divertente quando Maria De Filippi ha chiesto: “Cosa ci dice la vostra storia in questo programma?”. La Celentano ha prontamente replicato: “Che ci siamo sempre ammaz*ati, ma alla fine siamo sempre amici”. Maria, però, ha insistito: “No, che cosa ci dice davvero?”. Garrison l’ha quindi incalzata: “Che era una mia allieva e l’ho portata qua io?”. La Maestra, però, ha voluto chiaramente avere l’ultima parola: “Ma si sa, è un classico. È l’eccezione che conferma la regola”.

La discussione ha immediatamente fatto scattare la nostalgia nei fan di Amici, che si sono sentiti riportati ai tempi d’oro del programma. Sui social, in tanti hanno ammesso che il talent non ha più l’autenticità di un tempo e hanno lanciato un appello a Maria De Filippi per far tornare Garrison nel cast.