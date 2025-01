Amici 24: Zerbi fan di Luk3 (5), Daniele spiazza (9), torna Javier (8)

Oggi, domenica 19 gennaio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici. Come ogni settimana, si sono svolte le gare di ballo e di canto, giudicate rispettivamente da Rebecca Bianchi e Alessandro Cattelan. A vincere tra i ballerini è stata Chiara, mentre a prendere la maglia della sfida è stato Dandy. Antonia, invece, ha vinto tra i cantanti, con Mollenbeck arrivato ultimo in classifica. Tuttavia, ad andare in sfida è stato Deddè, a causa del +1 assegnato dal resto degli allievi, che ha alterato la classifica.

Amici 24, Rudy Zerbi difende Luk3 ma critica Nicolò: voto 5

Anche in questa puntata di Amici, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno avuto un nuovo scontro. Questa volta il motivo è stato Luk3, che si è esibito con una sua versione di Despechà di Rosalía, aggiungendo barre scritte da lui. La Pettinelli, da sempre piuttosto critica verso il Tiktoker, gli ha dato un 5, pur ammettendo un miglioramento vocale. Nonostante non si trattasse di un voto eccessivamente basso, Zerbi ha comunque avuto da ridire: “Un cinque su una cosa del genere me lo devi giustificare!”.

A dirla tutta, Rudy sembrava più un fan scatenato di Luk3 che un professore, dando il via ad una discussione molto accesa. La cosa fa sorridere se pensiamo che poco dopo ha dato un 1 a Deddè senza battere ciglio. Dal canto suo, Pettinelli, giustamente, gli ha fatto notare che, al di là dei gusti personali, ci sono cantanti oggettivamente più dotati, come Nicolò, che Zerbi non esita a criticare aspramente e, a tratti, persino a mortificare. Insomma, l’insegnante di Amici sembra pronto a tutto pur di proteggere il beniamino di TikTok e della Gen Z, anche a costo di perdere un po’ di obiettività. Voto 5!

Amici 24, Daniele commuove tutti con la sua storia: voto 9

Durante la puntata, Daniele ha emozionato tutti con una coreografia assegnata da Deborah Lettieri per spronarlo ad esprimere più emozione nella danza. Prima di esibirsi, Maria De Filippi ha mostrato un video in cui il 18enne raccontava ad Alessandra Celentano del bullismo vissuto da adolescente. Daniele, visibilmente commosso, ha guardato il filmato tra le lacrime, sostenuto dall’abbraccio di Maria.

Dopodiché, ha ballato sulle note di Let it be commuovendo profondamente il pubblico, che si è alzato in piedi per applaudirlo insieme ai compagni, anche loro emozionati. A quel punto, la Lettieri, anche lei colpita dalla performance, gli ha chiesto come si sentisse. “Leggero”, ha risposto Daniele con gli occhi lucidi, abbracciandosi da solo. Un momento veramente toccante che ha mostrato come l’arte possa davvero guarire e trasformare il dolore in forza. Voto 9!

“Come stai?”

“LEGGERO” L’abbraccio che Daniele ha dato a sè stesso a fine coreografia, la standing ovation dello studio tutto, le belle parole spese dalle prof TI MERITI TUTTO 🫂#amici24

pic.twitter.com/VQ5cMc8zTX — ☾ 𝑀𝓎 𝓃𝑒𝓌 𝑒𝓇𝒶 ☽ (@unanuovaluna) January 19, 2025

Amici 24, torna Javier Rojas e si accende la nostalgia: voto 8

Nella puntata di Amici di domenica 19 gennaio 2025, è tornato Javier Rojas, vincitore della categoria ballo della 19esima edizione del talent show. Il ballerino si è esibito insieme alla giudice esterna Rebecca Bianchi, étoile dell’Opera di Roma, regalando al pubblico un momento di grande eleganza e tecnica. Prima della performance, è stato accolto calorosamente da Maria De Filippi, che lo ha abbracciato e baciato, mentre lui esprimeva parole di gratitudine verso il programma.

Sui social, la sua apparizione ha subito acceso la nostalgia, riportando alla memoria non solo il suo straordinario talento, ma anche il carattere esplosivo che lo ha reso un protagonista indimenticabile nella storia della trasmissione. Difatti, non ha mai avuto paura di esprimere ciò che pensava, anche quando significava sfidare il “pongo-regolamento” del talent. Dalle critiche ai giudici per la mancanza di obiettività, ai drammi amorosi e alla storica rivalità con Nicolai, ad Amici si sente la mancanza di un allievo così imprevedibile come lui. Voto 8!