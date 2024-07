Amici 24, Mew torna? Perché la mossa dividerebbe il pubblico

In queste ore sta circolando in rete l’indiscrezione che Mew potrebbe tornare ad Amici 24 come nuova allieva. Ma questa mossa, per quanto possa essere sorprendente per una buona fetta del pubblico, potrebbe sicuramente generare polemiche e dividere. In queste settimane, la redazione del noto talent show di Maria De Filippi sta preparando la nuova edizione, che dovrebbe iniziare a settembre. Mancano ancora due mesi all’inizio della prossima stagione del programma di Canale 5 che scopre ogni anno nuovi talenti e già si parla dei prossimi concorrenti, tanto che sono in corso i casting.

Solo nel prossimo mese di settembre verranno svelati i nomi degli allievi che entreranno a far parte della Scuola più amata dai telespettatori italiani. La redazione si sta muovendo per accontentare il suo pubblico, alla ricerca di nuovi talenti, tra cantanti e ballerini. La nuova classe potrebbe riaccogliere un volto che, nella passata edizione, ha colpito l’attenzione di molti. Si tratta appunto di Mew, l’ex allieva che è riuscita a entrare nel cuore di moltissimi telespettatori e che ha generato un grande colpo di scena. Insieme al collega e fidanzato Matthew, ha abbandonato il talent show, creando sospetti e dubbi.

Infatti, quando Mew ha lasciato Amici non è stato svelato subito il motivo. Sono state fatte tantissime ipotesi, fino a quando la coppia ha deciso finalmente di parlare e di spiegare quanto accaduto. Mew non riusciva a gestire i suoi momenti bui all’interno della Scuola e ha preferito lasciare il programma, seguita da Matthew, il cui percorso invece non stava proseguendo nel migliore dei modi. L’ex allieva di Lorella Cuccarini sta andando avanti con la realizzazione dei suoi sogni di cantante fuori ed è tornata in quello studio come ospite, presentando la sua canzone Posatenebre.

Al momento, proprio Cuccarini ha confermato che tornerà a far parte del cast dei professori della prossima edizione. E pare che l’insegnante potrebbe ritrovare di fronte a sé la sua ex allieva Mew, almeno secondo quanto riporta il sito Anticipazionitv. Secondo questa indiscrezione, la cantante di Vivo avrebbe avuto una conversazione telefonica con Maria De Filippi. La padrona di casa avrebbe accettato di riavere nel suo talent show l’ex allieva, a cui il pubblico si è tanto affezionato e che rappresentava una dei papabili vincitori.

Va precisato che questa è solo un’indiscrezione, da prendere con le pinze, in quanto la stessa cantante aveva escluso la possibilità di rientrare nel talent come allieva.

Amici 24, Mew tornerà come allieva? Cosa non torna

Mew non tornerebbe dalla prima puntata, ma solo successivamente, poco prima del Serale. Non si sa se questa indiscrezione sia fondata su fatti reali. Di sicuro se ciò fosse vero, il suo ritorno potrebbe far felici i suoi fan. Allo stesso tempo, potrebbe generare confusione e anche un precedente difficile da gestire in futuro. Qualche telespettatore potrebbe ribellarsi di fronte a questa decisione, in quanto la stessa Mew ha preferito troncare il suo percorso nella Scuola e andare via.

Discorso diverso, invece, per Kia e Nahaze, le quali non hanno avuto accesso al Serale, ma non per loro decisione. In quanto sono entrate nella Scuola quando ormai la passata edizione era iniziata da mesi, le loro professoresse – Cuccarini e Anna Pettinelli – hanno proposto loro di tornare a settembre. Mew, invece, è andata via di sua spontanea volontà. Tornando toglierebbe il posto a un altro cantante che desidera mettersi alla prova nel talent show.

Dunque, sembra improbabile che De Filippi crei un precedente del genere, ma non sono esclusi i colpi di scena. Pertanto, non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.