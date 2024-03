Mew da pugno nello stomaco a Verissimo: addio Amici, verità fiume

Mew da pugno nello stomaco a Verissimo. A Silvia Toffanin, la giovane cantante ha raccontato per la prima volta i dettagli relativi alla sua decisione di abbandonare Amici di Maria De Filippi. A seguirla a ruota il suo fidanzato, Matthew. Sull’addio al talent sono state fatte una miriade di congetture. Ne sono emerse anche alcune alquanto fantasiose. Quindi, cosa è realmente accaduto? Mew ha accusato problemi piuttosto gravi a livello psicologico che ne hanno innescati anche di fisici (ad esempio ha smesso di mangiare).

“Sto abbastanza bene, mi sento meglio. Da quando sono uscita da Amici ho cercato di ritrovarmi un po’ e ci sto riuscendo. Un periodo non facile, sono ancora alla ricerca di me stessa”. Così, in lacrime, ha esordito Mew a Verissimo, aggiungendo che dopo aver lasciato la scuola ha trascorso del tempo a casa, con i familiari, a cui è legatissima: “Mi ha fatto bene stare con loro, non posso stare lontana da loro”.

La decisione di bloccare la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi è stata sofferta, ma inevitabile per non compromettere ulteriormente le sue precarie condizioni psicologiche: “Sì, mi dispiace non aver continuato il percorso ad Amici. Purtroppo anche nei momenti più belli avvengono cose che ti bloccano. Ma sapevo che se avessi continuato a buttare negatività dentro di me, non sarei più risalita”.

Cosa è successo di preciso? Qual è stata la scintilla che l’ha portata a prendere la scelta definitiva di andarsene?

“Ho avuto momenti brutti in passato, che mi porto dietro. Nella scuola le emozioni erano forti all’inizio. Quando mi sono ambientata sono tornata ad essere triste. Ho cominciato a capire che andavo verso un qualcosa che mi sarebbe pesato parecchio. Non riuscivo a mangiare, anche adesso ho problemi alimentari. Ad Amici non avevo mai fame. Sia mentalmente che fisicamente non potevo continuare. Maria è come una mamma, mi è sempre stata vicina, una donna incredibile”.

Mew, con gli occhi velati dalle lacrime, ha aggiunto: “Salute mentale? La prima vittoria è riconoscere il problema. Bisogna poi consultarsi e parlarne con le persone, per anni non lo ho fatto. Devi pensarci tu a te stessa, questo l’ho capito con il tempo”. Sui social tantissimi gli utenti che hanno fatto sapere di avere apprezzato l’intervista, notando un dettaglio particolare: gli occhi della cantante. Molti infatti sostenuto che lo sguardo di Mew sia profondamente autentico e che celi una sofferenza interiore, reale, profonda e viscerale.

Spazio poi a Matthew e alla decisione che il ragazzo ha preso per seguirla. Quando ha saputo che la fidanzata avrebbe lasciato Amici, non ci ha pensato due volte a seguirla. Così Mew, sempre con gli occhi solcati dal pianto, sulla questione: