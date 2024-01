Amici Mew e Matthew, nuovi retroscena: “La famiglia è arrabbiata”

Emergono nuove indiscrezioni riguardanti la ‘fuga’ di Mew e Matthew da Amici 23. I due cantanti, che hanno conquistato una buona fetta di pubblico nei primi mesi, hanno deciso di lasciare il talent show di Maria De Filippi. Intorno alla loro uscita dalla Casetta aleggia un enorme mistero. Infatti, nessuno ha mai svelato quali sarebbero questi motivi personali che hanno portato la coppia a dire addio a un’esperienza così importante.

Sono tante le ipotesi fatte dai fan e alcuni gesti social di Mew hanno dato qualche risposta. C’è chi ha ipotizzato che la cantante di Vivo abbia lasciato il programma solo per seguire Matthew. Quest’ultimo non stava affrontando un periodo semplice dentro la Scuola di Canale 5, ultimamente. Dal cambio squadra agli ultimi posti in classifica, Matteo se la stava passando piuttosto male.

Pertanto, molti telespettatori non hanno potuto non dare credito a questa ipotesi. C’è da dire, però, che la stessa Mew dopo Amici 23 ha smentito tale pensiero. In questi giorni, un po’ tutti gli esperti di gossip hanno parlato di questo mistero. Tra questi anche Deianira Marzano, la quale sta condividendo sul suo profilo Instagram alcuni pensieri dei telespettatori.

In questi giorni, ha pubblicato il messaggio di un fan che si è lamentato per la scelta presa da Mew, convinto che abbia lasciato il talent solo per seguire Matthew. Valentina Turchetto – questo il suo nome completo – stava portando avanti un percorso idilliaco, tra prime posizioni e molti fan pronti a scommettere nella sua vittoria.

Tanti avevano già immaginato una finale tra Mew e Holden. Per il suo futuro nel mondo della musica, a detta di questi fan, la cantante non avrebbe dovuto rinunciare a un’esperienza così importante. Ed ecco che ora arriva un’indiscrezione che sembra confermare l’ipotesi che vede Mew seguire Matthew fuori dal talent, sebbene lei abbia smentito nei giorni scorsi.

Deianira Marzano ha condiviso in queste ore la segnalazione di un utente su Instagram, che pare conosca la famiglia dell’ormai ex allieva:

“Deia noi conosciamo gli zii della ragazza e comunque si dice che pare abbia lasciato proprio per questo motivo. Che dire, dispiace molto lei, era brava e poteva arrivare fino alla fine… mannaggia questi giovani si perdono le migliori occasioni, dicono che la famiglia di lei pare sia arrabbiata giustamente”

Pare, dunque, che la famiglia di Mew non abbia apprezzato la sua scelta di lasciare il talent show. Va precisato che queste restano solo indiscrezioni, visto che la coppia e il talent stesso hanno preferito lasciare acceso il mistero al riguardo. Maria De Filippi non ha aggiunto altro e i due ex allievi se ne restano in silenzio.

Dunque, pare proprio che da parte del programma non arriveranno delle spiegazioni. Gli unici che possono effettivamente parlare e dare una risposta ai fan sono i due diretti interessati.