Amici 24: Lettieri flop (2), Cuccarini saggia (8), Teodora show (7)

Oggi, domenica 24 novembre, su Canale 5 è andata in onda la nona puntata del pomeridiano di Amici. I cantanti e i ballerini si sono sfidati nelle rispettive gare, con i ballerini giudicati da Anbeta e i cantanti da Albano e Brunori Sas. Nel canto, ha trionfato la new entry Antonia, mentre la gara di ballo ha visto arrivare per primo Daniele. Ad andare in sfida, invece, sono stati ancora una volta Luk3 e Teodora. Vybes ha affrontato la sua sfida, superandola senza complicazioni.

Amici 24, l’incoerenza di Deborah Lettieri: voto 2

Nella puntata di Amici di domenica, 24 novembre, si è acceso un duro scontro tra i professori. Al centro della discussione, una proposta di Alessandra Celentano: eliminare gli allievi che si classificano ultimi per tre volte consecutive nelle classifiche settimanali giudicate da esperti esterni. Da lì, però, si è aperta un’altra lite tra Deborah Lettieri ed Emanuel Lo. Il motivo? Quando quest’ultimo ha parlato di rispetto, la Lettieri ha preso la palla al balzo per criticare il suo comportamento con Francesca.

Ricordiamo che, dopo la vittoria di Francesca contro l’allieva di Emanuel Lo, Sienna, il professore aveva inizialmente deciso di accoglierla nella sua squadra. Tuttavia, pochi giorni dopo, ha cambiato idea, cedendola a Deborah Lettieri. Quest’ultima ha trovato inaccettabile la decisione di Emanuel, accusandolo di aver mancato di rispetto a Francesca, illudendola e non concedendole il tempo necessario per lavorare insieme. Il compagno di Giorgia ha quindi ribattuto sottolineando che Deborah aveva parlato alle sue spalle invece di confrontarsi direttamente con lui.

La verità, però, è che parlare di rispetto dopo ciò che Deborah ha fatto nei confronti di Rebecca risulta quantomeno contraddittorio. La coreografa ha anticipato la sua sfida, togliendole la possibilità di affrontarla in puntata e costringendola a lasciare la Scuola dall’oggi al domani, avvisandola solo pochi minuti prima. Un atteggiamento che ha indignato il mondo del web. Emanuel Lo avrà pure cambiato idea su Francesca in pochi giorni, ma la vera illusione l’ha creata Deborah. Dopo mesi passati ad elogiare Rebecca, ha improvvisamente smesso di credere in lei, al punto da sembrare già certa dell’esito della sfida, sapendo che in cambio avrebbe ottenuto un allievo forte come Dandy.

Amici 24, Lorella Cuccarini unica speranza tra i professori: voto 8

Come già anticipato, tra i professori è scoppiata una dura lite a causa della proposta di Alessandra Celentano di eliminare un allievo alla terza volta che si classifica ultimo. L’unico a sostenere la proposta è stato Rudy Zerbi, che ha approfittato della situazione per attaccare Anna Pettinelli con i suoi soliti siparietti. Secondo Rudy, la Pettinelli sarebbe incoerente: in passato aveva proposto di eliminare Luk3 per il suo scarso rendimento nelle classifiche, mentre ora si oppone alla proposta della Celentano, a suo dire, solo per proteggere i suoi allievi.

La maestra Celentano ha una proposta per la produzione! #Amici24 pic.twitter.com/8PNCfqkxI2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 24, 2024

Tra discussioni accese tra Zerbi e Pettinelli da una parte e i professori di ballo dall’altra, l’unica a portare un discorso sensato e focalizzato sulla crescita degli allievi, anziché su dinamiche personali o protagonismi, è stata Lorella Cuccarini. “Non sono assolutamente d’accordo. Cosa vuol dire tre volte, allora perché non cinque? Si tratta di una regola matematica che non ha nulla a che fare con questo mestiere. Poi, voi siete sempre d’accordo con le classifiche dei giudici esterni? Allora perché devo mandare via un alunno sulla base di una classifica che quel giorno non ho neanche accettato. Se io vedo che un alunno sta facendo dei passi in avanti, perché devo eliminarlo?”, ha detto la Cuccarini, guadagnandosi l’applauso di pubblico e allievi.

Amici 24, reazione epica di Teodora alla classifica: voto 7

Nella nona puntata del pomeridiano di Amici 24, Teodora è arrivata ancora una volta ultima in classifica e, la prossima settimana, dovrà affrontare un’altra sfida. In passato, la ballerina spagnola aveva reagito male a queste situazioni, arrivando persino a lasciare lo studio in lacrime. Questa volta, però, ha mostrato un atteggiamento completamente diverso, prendendo con filosofia l’esito della gara e regalando un momento epico. Quando è andata a ritirare la maglia della sfida, infatti, si è rivolta a Maria De Filippi mescolando spagnolo e italiano e dicendo: “Suerte che non hanno approvato la regola della Cele, perché sennò…”.

Al che, anche la Celentano è scoppiata a ridere, sottolineando la simpatia della ballerina. Teodora è una delle allieve più amate quest’anno dal pubblico di Amici. Tuttavia, il suo andamento nelle classifiche non sembra migliorare, mettendo sempre più a rischio la sua permanenza nella Scuola. Bisognerà attendere la registrazione di giovedì, 28 novembre, per scoprire il destino di Teodora. Ma, una cosa è certa: la sua eliminazione rappresenterebbe una grande perdita per il programma.