Amici 24: Diego fuori (2), Zerbi scarica Ilan (0), Maria ci ricasca (4)

La puntata di Amici di domenica 8 dicembre è stata davvero ricca di colpi di scena. Diego ha affrontato la sua sfida, ma è stato eliminato, mentre Luk3 e Chiara ce l’hanno fatta e sono rimasti nella Scuola. Ilan, invece, ha dovuto lasciare lo studio, visto che Rudy Zerbi sta pensando di sostituirlo con un altro cantante. Nel frattempo, Trigno e Dandy sono arrivati ultimi in classifica, finendo in sfida per la prossima settimana. Per quanto riguarda le gare, i vincitori sono stati Nicolò per il canto e Daniele per il ballo.

Amici 24, la polemica eliminazione di Diego Lazzari: voto 2

Oggi, domenica 4 dicembre, la puntata di Amici si è aperta con la sfida di Diego Lazzari, finito ultimo nella classifica della scorsa settimana. Il giovane tiktoker ha affrontato Mollenbeck, già noto al pubblico per aver sfidato Luk3 nella puntata precedente, senza però riuscire a vincere. La produzione ha quindi deciso di richiamarlo, e il giudice esterno Carlo Di Francesco ha ribaltato il risultato, scegliendo di farlo entrare nella Scuola più famosa d’Italia. La motivazione di Di Francesco? Secondo lui, Diego avrebbe mostrato un’eccessiva sicurezza, portandolo a premiare lo sfidante.

“C’è un rischio stando qui dentro, che è quello di prendere troppa sicurezza di quello che si ha e poca consapevolezza di quello che si può perdere”, ha spiegato Di Francesco. Una giustificazione che, tuttavia, è apparsa a molti poco chiara e non sufficientemente solida per arrivare a eliminare un ragazzo in un programma che dovrebbe valutare le capacità canore e la presenza scenica degli allievi.

Diego, visibilmente colpito, è rimasto senza parole. Quando Maria De Filippi gli ha chiesto se volesse dire qualcosa prima di lasciare la Scuola, ha scelto di salutare con un semplice “buona fortuna” i suoi compagni, evitando rivolgere particolare ringraziamenti al programma, come accade di solito. Già nelle scorse settimane, il tiktoker aveva mostrato segni di insofferenza verso le dinamiche del talent show, come le richieste di giudicare e dare voti gli altri allievi o alcune decisioni prese dalla produzione.

Queste prese di posizione lo avevano portato ad uno scontro acceso con Rudy Zerbi, il quale, casualmente, aveva deciso di sostituirlo. Nonostante ciò, Lorella Cuccarini lo aveva accolto nella sua squadra, cercando di dargli un’altra possibilità. A distanza di poche settimane, però, Diego è stato eliminato in una sfida contro un cantante che, appena qualche giorno fa, aveva perso contro Luk3. Per tutte queste ragioni, la decisione di Di Francesco ha lasciato molti spettatori perplessi, dando l’impressione di un’eliminazione poco chiara, che sembra avere poco a che fare con il talento o le reali capacità artistiche del giovane tiktoker. Voto 2!

Amici 24, Rudy Zerbi scarica anche Ilan: voto 0

Dopo Diego, Rudy Zerbi ha deciso di mettere da parte anche Ilan. Qualche settimana fa, il professore ha sostituito Diego Lazzari con Antonia, ritenendola più meritevole di entrare nella Scuola. Adesso, lo stesso destino sembra toccare a Ilan. Rudy ha infatti chiamato in studio Jacopo Sol, dichiarando di voler prendersi qualche giorno per decidere se farlo entrare nella sua squadra al posto di Ilan. Di conseguenza, il figlio di Gabriele Muccino è stato invitato a lasciare lo studio, senza poter partecipare alla gara di canto.

Una domanda sorge spontanea: perché Zerbi sceglie determinati cantanti nella sua squadra se poi non li supporta nel loro percorso? Essere un insegnante dovrebbe significare accompagnare i propri allievi, aiutarli a crescere e valorizzare il loro potenziale, almeno nelle prime fasi del programma. Invece, il professore non sembra farsi problemi a mettere da parte chi non raggiunge subito i risultati che si aspettava. A questo punto, non resta che attendere per scoprire cosa succederà ad Ilan, anche se il verdetto sembra già scritto. Voto 0!

Amici 24, Maria De Filippi ci ricasca e offusca lo sfidante di Luk3: voto 4

Nella puntata di Amici andata in onda domenica 8 dicembre, Luk3 ha affrontato un’altra sfida, questa volta contro Vincenzo Cairo, anche lui tiktoker. Luk3 è riuscito a vincere e a mantenere il suo posto nella Scuola, ma ciò che ha fatto discutere è stato un episodio avvenuto durante l’esibizione del suo sfidante. Mentre Vincenzo cantava, Maria De Filippi si è alzata dalla sua poltrona per sussurrare qualcosa all’orecchio di Luk3. Un gesto che molti hanno trovato poco rispettoso nei confronti di Vincenzo, considerando che si stava giocando un’importante opportunità.

Inoltre, al termine della sfida, Maria e Luk3 si sono scambiati un sorriso complice, un momento che non è sfuggito ai telespettatori. Non è la prima volta che la conduttrice viene criticata per comportamenti simili: qualche settimana fa, si era alzata durante l’esibizione di Teodora per consolare Vybes, distogliendo l’attenzione dalla ballerina. Nonostante ciò, non si è fatta problemi a offuscare anche lo sfidante di Luk3. Voto 4!