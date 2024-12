Amici, Matano ritrova Cuccarini: il saluto secco non sfugge al web

Oggi, domenica 8 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Amici. Dopo le sfide tra Diego e Luk3, che hanno visto l’eliminazione di Diego, Maria De Filippi ha dato il via alle gare settimanali. Questa volta, però, sono arrivati dei giudici davvero singolari: i cantanti sono stati valutati da Christian De Sica, mentre i ballerini da Gabriele Rossi e Alberto Matano. Volto di punta nei pomeriggi di Rai 1, il conduttore è apparso eccezionalmente a Mediaset per presentare il suo primo romanzo, “Vitamia”.

Dopo anni passati a giudicare i concorrenti di Ballando con le Stelle, è approdato dalla storica “rivale” di Milly Carlucci, Maria De Filippi, per dare i voti a ballerini professionisti e aspiranti tali. Tuttavia, l’ospitata del giornalista ad Amici non ha fatto discutere solo per la presenza su una rete concorrente della Rai, ma anche per il suo incontro con una vecchia collega: Lorella Cuccarini. I due avevano lavorato insieme a La Vita in Diretta fino al 2020, anno in cui la Cuccarini abbandonò bruscamente il programma. Da quel momento, Matano ha preso le redini della trasmissione, portandola avanti con grande successo.

Ma cosa successe esattamente tra loro? Alla fine della stagione 2019/2020, Lorella Cuccarini decise di lasciare La Vita in Diretta, accusando Alberto Matano di atteggiamenti maschilisti e di prevaricazione. La questione non si fermò lì: qualche mese dopo, a Verissimo, Lorella tornò sull’argomento, raccontando che Matano aveva un comportamento diverso davanti alle telecamere rispetto a quello che mostrava dietro le quinte. La vicenda fece molto discutere e segnò l’addio di Lorella alla Rai. Poco dopo, però, la showgirl trovò una nuova opportunità a Mediaset, entrando nel cast di Amici come insegnante di canto.

Ebbene, dopo anni, i due ex colleghi si sono ritrovati faccia a faccia negli studi del talent show di Canale 5. L’incontro era attesissimo, con molti curiosi di vedere le loro reazioni. Al suo ingresso, Matano ha salutato velocemente gli insegnanti con un cenno generale, senza soffermarsi su Lorella, probabilmente nel tentativo di mantenere un clima neutrale e privo di polemiche. Tuttavia, il suo saluto sfuggente, soprattutto in contrasto con i saluti più diretti ad altri colleghi come Rudy Zerbi, non è sfuggito agli occhi attenti degli utenti del web.

La Cuccarini, da parte sua, è rimasta impassibile, senza mostrare particolari emozioni o reazioni di fronte al giornalista di Rai 1. Ad ogni modo, nonostante le speculazioni e i commenti emersi sul web, entrambi hanno adottato un comportamento professionale, lasciando da parte ogni riferimento alle vicende passate e focalizzandosi esclusivamente sulle esibizioni degli allievi di Amici.