Amici 24: arriva Antonia, la reazione di Diego. Celentano spietata

Si torna a parlare del caso di Diego ad Amici 24, con il Daytime del 15 novembre 2024. Rudy Zerbi ha scelto Antonia come possibile sostituta del cantante, il quale era già un volto noto su TikTok prima ancora della sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi. La ragazza approda nella Casetta e Diego se ne sta per i fatti suoi a suonare il pianoforte. Si avvicina a lui Niccolò, il quale gli consiglia di andare a presentarsi con Antonia. Lui appare confuso e resta senza parola quando scopre che la cantante è appena entrata in Casetta.

Tutto questo è collegato con quanto accaduto tra Diego e Zerbi nei giorni scorsi. Intanto, le anticipazioni della registrazione della puntata che andrà in onda domenica 17 novembre 2024 svelano che non è tutto perduto per l’allievo, anche se Rudy l’ha liquidato per Antonia. Oggi in Casetta, Diego tenta di prendere l’arrivo della cantante in modo positivo. Nel frattempo, Antonia si dice dispiaciuta per la situazione. Gli altri allievi tentano di incoraggiare e rassicurare il cantante, che appare sempre più demoralizzato.

Amici 24: l’interrogazione della Celentano è spietata

Il Daytime di oggi di Amici va avanti con una verifica di Alessandra Celentano. I ballerini, tranne la nuova arrivata Francesca, si ritrovano a mettersi alla prova con la teoria. Dunque, nessun balletto, ma solo domande e risposte. Daniele è il primo a essere interrogato. La storica maestra del programma precisa che le domande da lei fatte sono tutte collegate a ciò che i ballerini dovrebbero sapere. L’interrogazione di Daniele non va bene. Neanche quella di Alessio.

Si va avanti con Chiara, la quale dà qualche risposta. Poi è il turno di Teodora, la cui interrogazione non va benissimo. “È una vergogna, abbastanza”, afferma la ballerina spagnola. Tocca poi ad Alessia, che risponde solo alla prima domanda. Infine, arriva il momento per Rebecca di fare questa interrogazione, che va male. “Vi prego di correre ai ripari, perché non potete fare i ballerini senza sapere le basi. Sinceramente pensavo un po’ meglio”, dichiara la Celentano.

Quando la maestra esce dallo studio per fare il conteggio, Daniele ammette di vergognarsi e di sentirsi in imbarazzo. Tornata a sedere dietro la cattedra e svela i terribili voti: Daniele, Alessio e Rebecca 0, Chiara, Teodora e Alessia 1. Un po’ tutti i ballerini ammettono di provare vergogna per come sono andate le interrogazioni. Quando tornano in sala relax, iniziano a ridere per il nervoso. Tale reazione agita la Celentano, che sospende i suoi tre allievi.

Amici 24: i giudizi degli allievi con Piu o meno

Gli allievi hanno avuto modo di rispondere ad alcune domande scomode. Ecco i risultati ottenuti dalle risposte accolte: