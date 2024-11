Amici 24, anticipazioni: una sostituzione e due sospensioni, caos

Oggi, giovedì 14 novembre, si è registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici. Anche questa volta, a dare i dettagli in anteprima di ciò che il pubblico vedrà sul piccolo schermo domenica, 17 novembre, è stato l’account Amici News insieme al portale SuperGuidaTv. A quanto pare, si tratta di una puntata piuttosto caotica, nella quale è accaduto di tutto.

Amici 24: ospiti puntata 17 novembre

Gli ospiti dell’ottava puntata del pomeridiano di Amici sono stati Tananai, che ha cantato il suo nuovo singolo “Booster”, e l’ex allievo Mida, che ha presentato il suo nuovo brano, “Morire per te”. Tananai è stato anche chiamato a valutare i cantanti insieme a Carlo Verdone, mentre la giudice della gara di ballo è stata Irma Di Paola.

Amici 24, puntata 17 novembre: classifica canto e Diego sostituito

Dopo quanto accaduto nei daytime, Rudy Zerbi ha scelto di sostituire ufficialmente Diego Lazzari. Tuttavia, il cantante non è stato eliminato, avendo ancora la possibilità di entrare nella squadra di Lorella Cuccarini o di Anna Pettinelli. Dopo la sfida di Alessia, Zerbi ha proposto la sostituzione di Diego con la cantante Antonia, facendo cantare ad entrambi due pezzi: “Tu non mi basti mai” e “Tasche piene di sassi” per Diego, e “Blu” e “People help the people” per Antonia.

A seguito delle performance, Rudy ha scelto di prendere Antonia al posto di Diego, dando però l’opportunità all’allievo di essere preso dalle sue colleghe. Difatti, l’intenzione di Zerbi non era quello di eliminarlo subito, sottolineando di aver visto un miglioramento in lui, soprattutto nelle cover. Ma, non potendo aggiungere un banco, ha dovuto fare una sostituzione. Nel frattempo, la Cuccarini e la Pettinelli hanno qualche dubbio sul TikToker, dunque si scoprirà nei prossimi giorni quale sarà il suo destino nella Scuola di Amici.

Di seguito la classifica della gara di canto:

Nicolò: ha cantato Piccola anima di Ermal Meta, ricevendo i complimenti di Carlo Verdone. Antonia: la sostituta di Diego ha cantato People help the people. Senza Cri: si è esibita con Nothing compares to you. Verdone le ha detto di avere una bellissima voce. Diego: ha cantato Poetica di Cesare Cremonini, ricevendo i complimenti di Carlo Verdone per l’interpretazione. Ilan: ha cantato Tre minuti, ma ha avuto problemi tecnici ed è dovuto entrare Simone il fonico. TrigNO: ha cantato Walk on the Wild Side. Secondo Tananai, avrebbe dovuto mettere più emozione nell’esibizione. Vybes ha cantato: Destra, Sinistra. Tananai gli ha fatto i complimenti per il coraggio di aver potato Gaber sul palco, ma avrebbe preferito vedere più ironia nell’interpretazione del brano.

Amici 24, puntata 17 novembre: classifica ballo, due sospensioni e un cambio squadra

Daniele e Chiara non erano presenti in puntata. I due ballerini e Alessia si sono presentati impreparati all’interrogazione di Alessandra Celentano e la professoressa ha deciso di sospendere la maglia a tutti e tre i suoi allievi. Tuttavia, Alessia era presente in studio per la sfida e, dopo averla vinta, è stata di nuovo interrogata dalla Celentano, avendo poi la possibilità di partecipare alla gara di ballo.

Inoltre, Emanuel Lo ha dichiarato di non sapere come lavorare con Francesca, chiedendo alle sue colleghe se qualcuna fosse interessata a prenderla come allieva. A farsi avanti è stata Deborah Lettieri, così Francesca è passata ufficialmente dalla squadra di Emanuel a quella della coreografa.

Di seguito la classifica della gara di ballo:

Francesca: ha fatto un passo a due con Sebastian sulle note di All of me. Alessio: ha ballato Giulia sul brano Due come noi di Angelina Mango e Olly. Teodora: ha ballato una coreografia neoclassica. Alessia Rebecca: ha ballato sulle note di Cuore amaro di Gaia.

Amici 24, puntata 17 novembre: esito sfide

Alessia ha vinto la sfida contro il ballerino Antonio . Prima del suo ingresso, è stata mostrata una clip in cui la ballerina lo definiva il “meno peggio” tra gli sfidanti. Una volta entrato in studio, Maria De Filippi gli ha spiegato di non offendersi, dato che si trattava solo di un gioco. Nancy Berti ha giudicato la sfida e ha preferito Alessia per la sua gestione del palco.

ha vinto la sfida contro il ballerino . Prima del suo ingresso, è stata mostrata una clip in cui la ballerina lo definiva il “meno peggio” tra gli sfidanti. Una volta entrato in studio, gli ha spiegato di non offendersi, dato che si trattava solo di un gioco. ha giudicato la sfida e ha preferito Alessia per la sua gestione del palco. Luk3 ha vinto la sfida cantando il suo inedito, ma la sua esibizione si vedrà solo nel daytime e non in puntata.

ha vinto la sfida cantando il suo inedito, ma la sua esibizione si vedrà solo nel daytime e non in puntata. Chiamamifaro ha vinto la sfida contro Kimono, ovvero la vincitrice di X Factor 2019 Sofia Tornambene. A giudicarle è stato l’ex professore Carlo Di Francesco.

Amici 24, puntata 17 novembre: gara improvvisazione

Rebecca, Alessia e Alessio si sono sfidati in una gara d’improvvisazione, valutata da Giulia Pauselli. A vincere è stata Rebecca, seguito da Alessia – che secondo Giulia doveva osare di più – e infine Alessio. Con questo trionfo, la ballerina si è aggiudicata una partecipazione durante Effetto Domino.

Amici 24, puntata 17 novembre: curiosità e gossip

Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato con le reazioni “saccenti” di Alessia alle esibizioni dei suoi sfidanti , così da mostrare quanto lei e la Celentano si siano trovate perfettamente. “Guardate le facce che fa”, ha detto la De Filippi. “No, ma senti qua”, ha poi aggiunto quando ha visto Alessia dire che avrebbe dormito ‘sogni tranquillissimi’, per far capire di non avere paura degli altri ballerini. Sebbene sia felice dell’autostima e consapevolezza della sua Alessia , la Maestra le ha anche ricordato di rimanere con i piedi per terra.

ha mandato in onda un filmato con le reazioni “saccenti” di Alessia alle esibizioni dei suoi , così da mostrare quanto lei e la si siano trovate perfettamente. “Guardate le facce che fa”, ha detto la De Filippi. “No, ma senti qua”, ha poi aggiunto quando ha visto dire che avrebbe dormito ‘sogni tranquillissimi’, per far capire di non avere paura degli altri ballerini. Sebbene sia felice dell’autostima e consapevolezza della sua , la le ha anche ricordato di rimanere con i piedi per terra. Alessia ha detto che le piace Tananai , definendolo un gran “figo”. Per questo, nella pausa, la De Filippi le ha regalato il suo disco.

ha detto che le piace , definendolo un gran “figo”. Per questo, nella pausa, la le ha regalato il suo disco. Luk3 e Alessia si sono abbracciati e dati un bacio sulla guancia.

si sono abbracciati e dati un bacio sulla guancia. Il pubblico ha cantato “Tanti auguri” a Diego per il suo compleanno.

Amici 24, puntata 17 novembre: puntate sponsor