Amici 24, classifica: Rebecca la più ‘odiata’. Chiamamifaro in sfida

Nuova puntata del quotidiano di Amici, nuova classifica. Nel daytime andato in onda oggi, giovedì 14 novembre, i ballerini si sono esibiti in studio davanti ad un pubblico chiamato a votare i loro cavalli di battaglia. Pare si tratti degli stessi spettatori ormai “riciclati” da giorni: prima, per la prova speciale di Tu si que vales valutata da Ilary Blasi, Beppe Vessicchio, Christian De Sica e Adriano Pennino; poi, per la prova di Teodora assegnata da Deborah Lettieri: e, infine, per votare i cantanti e i ballerini della Scuola. Dunque, dopo averli visti ballare, il pubblico ha votato, stilando una classifica che ha lasciato in tanti spiazzati.

Teodora si è aggiudicata il primo posto ed è scoppiata in lacrime, non aspettandosi affatto questo risultato dopo le “batoste” delle ultime settimane. Subito dietro di lei, con un solo voto di scarto, si è piazzata Alessia, mentre gli altri concorrenti hanno ricevuto un numero di voti inferiore rispetto alle prime due. A seguire, Daniele si è classificato terzo, Alessio quarto, la nuova arrivata Francesca quinta, e Rebecca ultima. Chiara non ha potuto ballare, essendo ancora infortunata.

Per Rebecca, il risultato è stato scioccante, poiché si aspettava che Francesca, appena entrata nella Scuola, finisse all’ultimo posto. “Grave, gravissimo. Se una che è arrivata ieri, arriva prima di me, è proprio perché non sto simpatica al pubblico, non è questione di bravura. Mi fa stare male perché vorrei far cambiare idea, vorrei far vedere che sono buona”, ha spiegato la ballerina, preoccupata della reazione della sua professoressa Deborah Lettieri.

Amici: Chiamamifaro in sfida con un’ex vincitrice di X Factor

Dopo averle assegnato ben due compiti, Anna Pettinelli non ha voluto aspettare la puntata, bensì è piombata di sorpresa alle prove di Chiamamifaro per sentirla cantare. La professoressa non l’ha trovata abbastanza emozionante, decidendo di mandarla inaspettatamente in sfida. Secondo la Pettinelli, Chiamamifaro è la più brava della Scuola e, per questo, ha voluto metterla alla prova per vedere come reagisce sotto pressione.

Chiaramente, la cantante non si aspettava tutto ciò, ed è scoppiata a piangere prima da sola in sala relax e, successivamente, in Casetta insieme ai suoi compagni. Non solo, la speaker radiofonica ha anche scelto personalmente la sua sfidante, che pare essere Sofia Tornambene, vincitrice di X Factor 2019. A questo punto, non resta che attendere per scoprire quale sarà il destino di Chiamamifaro nella Scuola.