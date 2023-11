Amici 23, è Wax Show: il ritorno del ‘caso noce moscata’

La puntata di Amici di oggi, domenica 19 novembre, ha visto il ritorno di un grande protagonista della scorsa edizione: Wax. Il cantante ha partecipato al talent show lo scorso anno come allievo di Arisa, classificandosi al terzo posto. A distanza di mesi, è tornato nella Scuola per presentare il suo nuovo singolo “After”, uscito su tutte le piattaforme il 17 novembre. Una volta entrato in studio, è stato accolto con grande calore dal pubblico e soprattutto da Maria De Filippi. “Mi sei mancato”, ha detto la conduttrice mentre scherzava con il ragazzo. Da lì, ha poi dato il via ad un vero e proprio show.

Prima di esibirsi, ha battuto il cinque a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Dopodiché, si è scusato con il pubblico per aver indossato dei pantaloni troppo larghi che sembravano sempre sul punto di cadere. “Scusate mi stanno calando i pantaloni”, ha detto, tra le grandi risate dei presenti in studio. Durante la performance, si è scatenato, intrufolandosi prima tra i banchi dei concorrenti, per poi scappare in mezzo al pubblico.

Dopo aver finito di cantare, ha invece cercato di fare un discorso sull’importanza della consapevolezza ai ragazzi. Tuttavia, tra il fiatone e l’emozione, si è praticamente perso, non riuscendo a far capire bene il concetto che voleva esprimere. Infine, si è di nuovo avvicinato ai banchi per battere il cinque a Holy Francisco, Kumo, Matthew e Mida. “Sono molto emozionato, scusate”, ha detto prima di andarsene mentre invitava i telespettatori ad ascoltare la sua nuova canzone.

Insomma, Wax ha scatenato il panico nel programma e in tanti si sono divertiti a commentare la scena sui social. Il cantante è apparso così elettrizzato, che alcuni utenti hanno ironizzato dicendo che avesse ripreso ad usare la ‘noce moscata‘. Chiaramente, il riferimento è al ‘caso noce moscata‘ avvenuto durante la scorsa edizione di Amici: durante la notte di Capodanno, gli allievi si resero protagonisti di fatti alquanto gravi, che portarono addirittura all’espulsione di alcuni di loro.

Il talent show non ha mai voluto rivelare i dettagli di cosa fosse successo quella sera. Ma, secondo alcune indiscrezioni, pare che i ragazzi avessero ‘sniffato‘ della noce moscata per cercare di ottenere un effetto simile a delle sostanze stupefacenti. La teoria non è stata mai confermata, tuttavia ancora oggi la storia non è stata dimenticata dai fan del programma. Ebbene, a distanza di quasi un anno, anche Wax è riuscito ad ironizzare sulla vicenda, mettendo mi piace ad un tweet. Trattasi di un post scherzoso in cui un utente insinuava che, con il suo discorso motivazionale, in realtà il cantante avesse consigliato ai ragazzi di provare la famigerata noce moscata.