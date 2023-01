Cosa è successo a Capodanno ad Amici 22 e cosa c’entra la noce moscata? Da quando ieri sono spuntate le anticipazioni sulla prossima puntata non si fa che parlare dell’ultima notte dell’anno in quella casetta. Cosa avranno mai combinato dei 20enni di così grave da esaurire tutta la pazienza di Maria De Filippi? La conduttrice ne ha sempre moltissima, ma quando la perde allora è la fine. Con gli allievi di Amici si comporta da mamma, sorella e amica, diventa la loro confidente, il loro supporto e li aiuta sempre molto nel loro percorso. Nella registrazione di ieri però era davvero amareggiata.

I colpevoli del fattaccio di Capodanno sono Wax e NDG che pare siano coloro che hanno preparato il tutto, poi c’erano Maddalena, Valeria, Tommy Dali e Samu. Sono finiti tutti in sfida ed è successo di tutto: Tommy è stato eliminato, Valeria ha perso contro Cricca. Sì, i professori e la produzione hanno accettato di far sfidare Valeria contro Cricca, eliminato la settimana scorsa. Un modo forse per rimediare al ritardo col quale hanno scoperto tutto: è successo a Capodanno, ma se ne è parlato questa settimana e non la scorsa.

Certo, la settimana passata hanno registrato il 4 e forse non c’è stato il tempo di esaminare tutti i video della notte di Capodanno ad Amici 22. Poi se ne sono accorti e sono arrivati i provvedimenti. Dopo le anticipazioni, su Twitter si è ipotizzato di tutto. Tra un’ipotesi a l’altra si è cominciato a parlare di noce moscata ad Amici 22. E questa al momento pare essere la teoria più gettonata, pare sia stata anche confermata da persone vicine agli allievi.

Dunque, gli allievi avrebbero prodotto con la noce moscata un intruglio potenzialmente allucinogeno. Pare che alcuni di loro siano stati anche male. In puntata Valeria si sarebbe difesa dicendo che non lo avrebbe fatto se avesse saputo quanto fosse pericoloso. Adesso molti si chiedono: perché è pericolosa e grave la noce moscata? Assunta in una certa quantità può provocare effetti paragonabili a sostanze stupefacenti. E si rischia anche la morte.

Raga.. mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare.. Teoria sulla noce moscata confermata + si sono sentiti pure male dopo#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) January 11, 2023

Ci sono tante ragioni per le quali Maria De Filippi potrebbe aver scelto di non parlare di cosa è successo ad Amici 22 a Capodanno. Per esempio evitare di rendere noto che i ragazzi, sotto la responsabilità della produzione, abbiano creato una sostanza allucinogena. Oppure tutelare i ragazzi da eventuali etichette e pettegolezzi. O ancora non rendere noto gli effetti della noce moscata, visto che molte persone non ne sapevano nulla.