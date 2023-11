Amici 23, Maria snobba Elia: proteste, “figli e figliastri”

Come ogni anno, anche in quest’edizione di Amici i telespettatori hanno notato delle presunte disparità di trattamento da parte di Maria De Filippi verso gli allievi della Scuola. Non è una novità che la conduttrice tenderebbe ad avere delle preferenze tra i ragazzi che partecipano al programma. Preferenze che renderebbe evidenti attraverso scambi di battute o dando maggiore o minore visibilità a seconda dell’alunno in questione. A tal proposito, durante la puntata di domenica, 19 novembre, una risposta della presentatrice ha scatenato una nuova polemica. Cos’è successo?

Nel corso del pomeridiano, gli allievi si sono sfidati in gare di ballo e di canto, giudicate rispettivamente da Nancy Berti e Achille Lauro. Alla fine della gara, Maria ha svelato le classifiche: per quanto riguarda il canto, Holy Francisco si è aggiudicato l’ultimo posto; mentre, per il ballo, ad arrivare in fondo alla classifica è stato Elia. Questa non è la prima volta che il ballerino viene posizionato in fondo alla classifica da parte dei giudici esterni. Non solo, Nancy Berti ha commentato la sua esibizione dichiarando di non essere rimasta colpita da lui.

Dunque, un’altra puntata difficile per il ragazzo, che è apparso visibilmente turbato. Chiaramente, la cosa non è sfuggita a Maria, che si è rivolta verso Elia chiedendogli: “Sei arrabbiato?”. Al che, il ballerino ha subito annuito. Tuttavia, la conduttrice non si è fermata per cercare di consolarlo e di capire meglio il suo stato d’animo, com’è solita fare con il resto degli allievi. Bensì, lo ha liquidato con un semplice: “Eh, si vede”, per poi cambiare subito argomento. Da lì, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare l’amarezza di Elia mentre restava seduto al suo banco.

Una risposta abbastanza gelida quella di Maria, che non è passato inosservata al pubblico a casa. Molti utenti, infatti, hanno criticato la poca attenzione data dal programma al giovane, che non sarebbe stato valorizzato a differenza degli altri compagni. “Se era qualcun altro saremmo stati mezz’ora fermi a fare discorsi motivazionali ma purtroppo era Elia quindi chi se ne frega, passiamo avanti”, ha commentato un user su Twitter, criticando l’atteggiamento della De Filippi.

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, Elia Fiore sarebbe stato eliminato dalla Scuola di Amici. Alcuni giorni fa, infatti, il ballerino sarebbe stato avvistato nella stazione Tiburtina di Roma. Non è ancora chiaro se l’allievo ha veramente lasciato il programma o se si tratta di una fake news, ma le premesse viste in questa puntata non sono sicuramente le migliori.