Amici 23, puntata 19 novembre: spoiler, ecco chi è stato eliminato

Una segnalazione avrebbe svelato il nome del nuovo eliminato di Amici 23. Ma, procediamo con ordine. Giovedì, 16 novembre, si è svolta la registrazione del pomeridiano del talent show che andrà in onda su Canale 5 domenica 19 novembre. Come da consueto, gli allievi si sono sfidati in gare di canto e di ballo, valutate rispettivamente da Achille Lauro e da Garrison e Nancy Berti. Per quanto riguarda il canto, Holy Francisco si è aggiudicato l’ultimo posto. Mentre, per il ballo, ad arrivare in fondo alla classifica è stato Elia. Solitamente, per l’ultimo classificato è prevista una sfida da affrontare nella puntata successiva. Tuttavia, le cose sembrerebbero essere andate diversamente.

Il profilo Twitter esperto del programma, ‘GossipTv’, ha riportato una foto di un ragazzo seduto al McDonald’s nella stazione Tiburtina di Roma. Stando a quanto rivelato dalla pagina, il ragazzo in questione sarebbe proprio Elia Fiore. A quanto pare, il ballerino avrebbe già affrontato la sfida e sarebbe stato eliminato dalla trasmissione. “Spoiler. Ho avvistato Elia Fiore a Tiburtina. Potrebbe aver perso la sfida e starà tornando a casa”, ha scritto.

Chiaramente, si tratta di una segnalazione da prendere con le pinze. È necessario specificare, però, che il ragazzo che si vede nello scatto è girato di spalle. Per questo, risulta difficile capire se si tratta veramente di lui o di un’altra persona. Inoltre, a far sorgere il dubbio sono anche le tempistiche. Come da programma, Elia avrebbe dovuto affrontare la sfida nella registrazione di giovedì 23 novembre, proprio come accaduto per i suoi colleghi. Difatti, nelle anticipazioni non si è parlato di nessuna eliminazione.

D’altro canto, però, non è una novità che gli allievi e i professori spesso rimangano in studio senza pubblico per continuare a registrare contenuti che solitamente vanno in onda nel daytime. Dunque, il professore di Elia, Emanuel Lo, avrebbe potuto decidere di anticipare a sorpresa la sfida. Oppure, come accaduto con Ezio poche settimane fa, Emanuel potrebbe aver preso la decisione di eliminare direttamente il suo allievo, a causa dei ripetuti voti bassi presi dai giudici esterni durante le gare. Ad ogni modo, non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire cos’è realmente successo nella Scuola di Maria De Filippi.