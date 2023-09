Amici 23, anticipazioni: tra gli allievi il figlio del marito della Pausini

Oggi, 21 settembre, è stata registrata la prima puntata della 23esima edizione di Amici. Puntata che i telespettatori potranno vedere in onda domenica 24 settembre su Canale 5. Tuttavia, grazie alle talpe di Amici News, portale esperto del talent show, sono state diffuse le prime anticipazioni di ciò che è successo nel corso della registrazione. In studio, ovviamente, erano presenti la padrona di casa Maria De Filippi e i sei professori: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto; Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo.

Inoltre, sono stati tantissimi gli ospiti di questo primo appuntamento. Come da tradizione, a dare il via alle danze è stato il vincitore della scorsa edizione, Mattia Zenzola, che, subito dopo aver riconsegnato la coppa, ha fatto un discorso d’incoraggiamento per tutti i ragazzi. Ma, Mattia è stato solo il primo di una lunga lista di ospiti. Diversi artisti, infatti, sono stati chiamati per consegnare le maglie ai futuri allievi della Scuola, ovvero: J-Ax, Angelina – che sarà presente anche nella prossima puntata per cantare il suo nuovo singolo -, Cristiano Malgioglio, Annalisa, Stash, Ciro Immobile, Tananai e Stash dei The Kolors. Infine, sono comparsi anche Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella per promozionare la loro nuova fiction Mediaset intitolata “Maria Corleone”.

La classe di Amici 23

Nel corso della puntata, poi, è stata formata la classe di Amici 23. Fino ad ora, ad entrare nella Scuola sono stati un totale di 11 cantanti e 9 ballerini. Tra questi, è stato possibile trovare anche dei volti non propriamente sconosciuti. Una delle prime ad entrare nella Scuola è stata Chiara Porchianello, voluta da Emanuel Lo. Quest’ultima è la migliore amica di Giulia Stabile, ballerina professionista del programma. Non solo, ad ottenere la maglia è stato anche Holden, nome d’arte di Joseph Carta. Si tratta del figlio di Paolo Carta, produttore musicale e musicista, nonché marito di Laura Pausini.

Di seguito l’elenco dei nuovi allievi del talent show di Canale 5:

Sofia: ballerina voluta da Todaro ed Emanuel Lo;

Holy Francisco: cantante scelto Anna Pettinelli;

Matthew: cantante voluto sia da Rudy che da Anna Pettinelli;

Dustin: ballerino conteso da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, nonché amico dell’ex allieva Isobel;

Sarah: cantante scelta da Lorella Cuccarini e criticata dalla Pettinelli;

Lil Jolie: cantante presa da Zerbi;

Gaia: ballerina nella squadra di Raimondo Todaro;

Valentina, nome d’arte Mew: cantante desiderata sia dalla Pettinelli che dalla Cuccarini;

Kumo: ballerino allievo di Emanuel Lo;

Nicholas: ballerino di Raimondo Todaro, contestato dalla Celentano;

Francesco, nome d’arte Spacehippiez: cantante voluto dalla Cuccarini, definito dalla Pettinelli è “banalotto”;

Ezio: cantante;

Petit: cantante scelto da Rudy Zerbi e rifiutato da Anna Pettinelli;

Simone Galluzzo: ballerino voluto da Emanuel;

Chiara Porchianello: ballerina nella squadra Emanuel Lo;

Mida: cantante di Lorella Cuccarini;

Mariasol: ballerina voluta sia dalla Celentano che da Emanuel Lo;

Elia: ballerino di Emanuel Lo e bloccato dalla Celentano;

Holden: cantante scelto da Rudy Zerbi.

Tra gli ragazzi presenti in studio, 6 di loro purtroppo non sono stati scelti da nessun professore e sono dovuti tornare a casa. Grande assente Mezkal, allievo dello scorso anno a cui era stato promesso un banco per quest’edizione.