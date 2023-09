Amici, liti tra Maria De Filippi e Anna Pettinelli? Parla la prof

La ventitreesima edizione di Amici ripartirà tra pochi giorni. Quest’anno ci sarà un cambio sul fronte insegnanti: fuori Arisa (per lei un posto in giuria a The Voice Kids su Rai 1) e dentro Anna Pettinelli, che torna nel talent di Canale 5 dopo un’edizione di assenza. Proprio Pettinelli ha recentemente rilasciato un’intervista a Nuovo Tv, dove ha fatto chiarezza su voci relative ad una presunta lite avuta con la padrona di casa Maria De Filippi.

Anna Pettinelli smentisce le voci sulla lite con Maria De Filippi

Tra Anna Pettinelli e Maria De Filippi non ci sarebbe stata lite alcuna. L’insegnante di canto ha infatti smentito le voci a riguardo, sottolineando il bel rapporto che c’è con la conduttrice: “Non c’è stato alcun problema, alcuna rottura. Io e Maria abbiamo un rapporto di reciproca stima e rispetto. Poi lei è una comandante d’eccezione, ti mette a tuo agio” ha spiegato.

All’interno dell’intervista c’è stato spazio anche per parlare di Arisa, collega di Anna Pettinelli per un anno, ovvero durante l’edizione numero venti. Quest’ultima ha voluto smentire una presunta antipatia per la cantante, spendendo belle parole per lei: “Ha il suo stile, come del resto ciascuno di noi“. Parlando della nuova edizione di Amici, Pettinelli non ha offerto grandi anticipazioni, limitandosi a poche parole: “Ci saranno sicuramente ottimi elementi” ha preannunciato.

La chiamata di De Filippi e gli scontri con Rudy Zerbi

In una precedente intervista, Anna Pettinelli aveva raccontato in quale modo Maria De Filippi le avesse chiesto di tornare nella prossima edizione di Amici. L’insegnante aveva sottolineato la grande semplicità con cui la conduttrice aveva avanzato la richiesta tramite telefonata (niente domande, solo un’affermazione), non nascondendo la grande gioia nel poter far nuovamente parte della squadra del talent di Canale 5.

Anna Pettinelli, in un’altra intervista, aveva parlato anche del suo rapporto con Rudy Zerbi. Tra i due, infatti, non sono di certo mancati gli scontri e, spesso, hanno avuto visioni diverse sui ragazzi e sul modo di insegnare. Pettinelli aveva spiegato come tra lei e Rudy non ci fossero copioni da seguire: ciò che accadeva tra i due maestri era improvvisato e senza pianificazione alcuna. Qualora lei e Zerbi non dovessero essere d’accordo durante la prossima edizione di Amici, difficilmente si tireranno indietro dal dimostrarlo.