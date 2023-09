Anna Pettinelli: “Amici? Ecco come Maria mi ha chiesto di tornare”

Dopo un anno di assenza, Anna Pettinelli farà presto il suo ritorno come insegnante ad Amici di Maria De Filippi. Un ritorno molto atteso, che è stato accolto con grande entusiasmo dai fan del programma, i quali hanno sempre apprezzato la sua schiettezza e cura con gli allievi. Lo scorso anno, Anna era stata sostituita da Arisa, la quale approderà su Rai 1 come giudice di The Voice Kids. La speaker radiofonica, invece, è pronta a tornare in cattedra e a scovare giovani e talentuosi cantanti. La sua presenza è sempre stata un elemento di show che ha saputo scaldare gli animi in studio, complici anche i continui scontri con Rudy Zerbi. Ma, in che modo Maria le ha chiesto di tornare a far parte del programma?

Pochi giorni fa, l’opinionista de La vita in diretta è volata al Festival di Venezia in occasione del Premio Starlight. Durante la serata, è stata intervistata dal portale TAG24 e ha parlato proprio dell’imminente inizio della nuova edizione di Amici. L’ex volto di Temptation Island ha raccontato di aver ricevuto una telefonata diretta da parte della stessa Maria De Filippi, che le ha chiesto di tornare in una maniera molto particolare: “Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto molto semplice. Mi ha detto: ‘Anna, torni’. Basta, non c’erano punti di domanda”.

Ovviamente, la De Filippi, oltre ad avere una grande confidenza con Anna, era anche consapevole che sarebbe stata più che entusiasta di tornare, per questo si è approcciata a lei in questa maniera. “Quindi è stato bello ricevere la telefonata di Maria e dire ‘siamo ancora una squadra’”, ha poi aggiunto la Pettinelli, non riuscendo a nascondere la sua gioia nel far nuovamente parte della grande famiglia di Amici e della Fascino. Tuttavia, per quanto Anna ami il gruppo di lavoro del talent show, c’è una persona con la quale non è mai riuscita ad andare d’accordo.

Anna Pettinelli e il rapporto con Rudy Zerbi

Stiamo parlando di Rudy Zerbi con il quale, come menzionato prima, non sono mai mancato gli scontri. I due, infatti, hanno spesso avuto opinioni contrastanti riguardo i ragazzi e il modo di insegnare, arrivando ad avere anche pesanti discussioni. A tal proposito, Anna ha recentemente parlato a Superguidatv di come sarà ricontrarsi con il collega e di come gestiranno i loro diverbi: “Se non saremo d’accordo, non saremo d’accordo. In tutto quello che vedete in tv tra me e Rudy non c’è niente di preordinato, nasce tutto all’impronta, non c’è un copione che seguiamo. Quindi se non saremo d’accordo probabilmente lo dimostreremo”. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle.