Amici 23, ospiti 1° puntata: carrellata di big e di ex, ecco i nomi

Tra poche settimane tornerà Amici, con la sua ventitreesima edizione. In attesa di scoprire quali saranno i concorrenti che vi prenderanno parte, continuano a trapelare indiscrezioni sul talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L’ultima, in particolare, riguarda i presunti ospiti della prima puntata.

Amici 23, ecco gli ospiti della prima puntata: l’indiscrezione

Come riportato da MondoTv24, la prima puntata di Amici 23 dovrebbe ospitare tre volti di spicco: Can Yaman, Angelina Mango e Mattia Zenzola. Mentre il primo è un volto noto della fiction Mediaset Viola come il mare, dove è protagonista insieme a Francesca Chillemi, Angelia e Mattia sono stati rispettivamente seconda e primo classificato della scorsa edizione. Le novità, però, non sarebbero finite qui.

Angelina e Mattia potrebbero avere il compito di comunicare le promozioni o le bocciature dei candidati al banco di studio nel canto e nel ballo. A svolgere questo ruolo, oltre ai due ex concorrenti di Amici 22, potrebbero esserci anche il già citato Can Yaman, la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi e il noto volto comico Leonardo Pieraccioni. Mattia, inoltre, potrebbe registrare un discorso motivazionale e di augurio ai papabili studenti di Amici 23 in vista dell’inizio dell’anno scolastico.

Trattasi, ovviamente, di indiscrezioni da prendere con le pinze e non resta che attendere per scoprire quali saranno gli ospiti della prima puntata di Amici. La prima puntata, al momento, è fissata per domenica 17 settembre, con la striscia quotidiana che tornerà a partire dal giorno dopo. Pare però, sebbene non sia ancora ufficiale, che il talent di Canale 5 possa slittare di una settimana e aprire le danze il 24 settembre.

Amici 23: i maestri di danza e di canto

Recenti indiscrezioni avevano invece interessato i maestri di Amici 23. Stando a quanto trapelato, Arisa avrebbe lasciato il programma (si è parlato di un possibile approdo nella giuria di The Voice Kids di Antonella Clerici). Al suo posto tornerebbe Anna Pettinelli, vecchia conoscenza del programma e già insegnante di canto nelle edizioni 19,20 e 21. Scontata la permanenza di Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Anche Raimondo Todaro, nonostante le voci circolate negli ultimi mesi, dovrebbe essere confermato nel programma come insegnante di danza.