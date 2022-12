Amici 22, Niveo a un passo dall’addio: lacrime e guerra tra prof

Niveo rischia di lasciare Amici di Maria De Filippi nel corso del nuovo daytime. Ad avanzare la richiesta di mandare a casa il cantante di Scarabocchi è Rudy Zerbi, il quale fa notare che nella classifica complessiva si trova posizionato all’ultimo posto. Marco Fasano, questo il suo nome vero, è un allievo di Lorella Cuccarini, che sin da subito appare per nulla intenzionata a eliminarlo. Infatti, a gran voce la professoressa di canto difende il suo allievo, a cui però lancia un chiaro avvertimento per ciò che potrebbe accadere a breve.

12 gare e 19 giudici finora hanno portato Niveo a posizionarsi nell’ultima posizione della classifica complessiva, esattamente come Ludovica. Quest’ultima, nel corso della puntata andata in onda ieri, è stata invece eliminata dal suo professore, Emanuel Lo. Ludovica è tornata sui social network dopo l’eliminazione e ha dimostrato di essere rimasta delusa da quanto accaduto. Al contrario, Cuccarini non è pronta ad ‘abbandonare’ il suo allievo. Intanto, la maggior parte dei telespettatori sui social network si dicono convinti del fatto che Niveo debba a questo punto andare a casa.

Va precisato, però, che Marco è riuscito a ottenere il consenso proprio da parte del pubblico vincendo il contest della gara inediti di Radio Z. Su questo punto, Zerbi crede che basti un gruppo di fan abbastanza attivo per riuscire a vincere. Di recente, gli altri allievi avevano palesato le loro perplessità al riguardo, al punto che Cricca aveva smontato la relazione nata nella scuola tra Niveo e Rita.

“Non mi serviva questa classifica per sapere che marco è un anello debole. Ci sono degli indicatori che dicono delle cose diverse”, fa presente Lorella Cuccarini. “In un momento difficile non lo avrei scaricato, perché non si fa così”, dichiara ancora la professoressa di canto. Detto ciò, comunque Lorella ci tiene a precisare che ci saranno delle conseguenze per Niveo, qualora non riuscisse a recuperare tutto questo tempo perduto.

“O i motori li accendi veramente o non aspetto che gli altri professori ti mettano in sfida”, afferma Cuccarini in studio, ricevendo attacchi da parte di Zerbi. Quest’ultimo fa notare che sono passati ormai tanti mesi e ancora il ragazzo non riesce a convincere i giudici nel corso delle varie puntate. Rudy è convinto che Lorella senta solo quello che le fa comodo.

Il professore vuole, a questo punto, ascoltare il pensiero di Niveo. “Io piaccio, un’artista deve piacere al pubblico. E quindi credo che non sia tutto così negativo. È vero che sono sempre ultimo, che ho fatto pena in alcune esibizioni”, dichiara il cantante. Questa risposta non piace a Zerbi, che lo fa subito notare: “Tutt’altro che umile. Un pizzico presuntuoso, per non dire di più. Lo trovo assurdo”.

Non solo, Rudy annuncia che si metterà subito alla ricerca di uno sfidante che possa confermare il suo pensiero. Per Niveo la situazione si sta mettendo male. Da una parte c’è una sfida che Zerbi a breve preparerà, dall’altra c’è Lorella che non può attendere all’infinito una sua ripresa.

Amici 22: Rita in lacrime, Maria De Filippi interviene

Mentre tutti i cantanti si trovano in studio per assistere a questo momento, i ballerini seguono il tutto attraverso lo schermo della casetta. Tra loro c’è, ovviamente, anche Rita, molto provata dalla puntate e preoccupata per Niveo, con cui ha una relazione amorosa. La ballerina ha rischiato parecchio, visto che anche lei nelle classifiche ultimamente si posiziona spesso negli ultimi posti. Solo in una delle recenti puntate, Rita è riuscita a piazzarsi al primo posto.

Mentre piange e si fa consolare da Megan e Isobel, ecco che interviene Maria. La conduttrice chiede alla ballerina cosa le sta passando per la testa. La ragazza ammette che a preoccuparla è un po’ tutto. “Conviene guardare in faccia la realtà e migliorare. Ci concentriamo, ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo”, così la padrona di casa tenta di farle forza.

Chiaramente, De Filippi non può non chiederle cosa pensa di ciò che sta accadendo a Niveo. “Sono preoccupata”, confessa la ballerina. A questo punto, il cantante fa ritorno in casetta insieme agli altri suoi compagni e si dirige subito dalla sua fidanzata, che è ancora in lacrime. Niveo tenta di farsi forza e di consolare Rita, facendole notare che è ancora un allievo.

Ora entrambi dovranno sicuramente dare il meglio durante le varie gare per evitare di lasciare prima del previsto il talent show di Canale 5.

“C’è niveo fammi capire, però quando è successo a Ludovica non hai detto “non è giusto”. Ora che è riferito a te? Non è giusto?con Ludovica si? Ti sei alzato anche piangendo quando potevi alzare la mano e dirlo?!” Una sola parola : GODO.

Grazie Rudy. #AMICI22 pic.twitter.com/3Yit1h8UGd — ???????????????????????????? (@imnichi_) December 12, 2022

Inutile dire che Lorella protegge. Ricordiamoci che lei è l votò a favore dell’eliminazione del suo allievo per far entrare alehorse. Si ha pure portato malo al serale e sono la prima che non la amava ma malo sta facendo molto più di altri adesso quindi direi anche meno #amici22 — ????????Carla????|| ????????????????????|| ???????????????? (@esauritatorino) December 12, 2022

https://twitter.com/g1ravolte/status/1602334122948575233

ma ricordiamo chi ha mandato in sfida lorella al posto di niveo..

e mi sembra che con gli ascolti va molto bene

#Amici22 pic.twitter.com/SyV2ZkTXj1 — Ari ???? (@sonoary) December 12, 2022