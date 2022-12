Amici 22, Ludovica alza la voce: like su “circo”, tweet contro il talent

Ludovica Grimaldi dopo l’eliminazione da Amici 22 è tornata sui social, e così facendo ha attirato gli occhi dei più curiosi. Se su Instagram è arrivato ben presto il suo messaggio d’addio al talent show, su Twitter spulciando il suo profilo è emerso un like che farà parecchio discutere. Il profilo sembrerebbe appartenere proprio a Ludovica, i fan ne sono certi. Invece il like in questione è arrivato già qualche giorno fa, dopo la registrazione della puntata. L’eliminazione di Ludovica c’è stata ieri, ma in realtà sono giorni che lei non è più nel programma dato che le puntate sono registrate.

In ogni caso, ieri il pubblico ha assistito all’eliminazione della ballerina. Ludovica è risultata ultima nella classifica complessiva delle gare di ballo. Alessandra Celentano aveva chiesto alla produzione di eliminare l’ultimo in classifica. La produzione non ha accettato la proposta e ha invitato i professori a prendere la decisione per i propri allievi. Emanuel Lo ha eliminato Ludovica ad Amici 22, ma non per la classifica. Il professore ha spiegato di aver notato dei passi indietro nella sua allieva e di essere giunto alla conclusione che forse Amici non è il posto giusto per lei.

Ludovica dopo Amici 22 è tornata ben presto su Instagram. Lo ha fatto con un messaggio ricco di emozione per l’esperienza che ha vissuto e anche tanta gratitudine verso il programma, verso Emanuel e verso i suoi compagni d’avventura. Per lei è stato un sogno vivere di danza giorno e notte, ancora oggi fa fatica a credere di aver vissuto in quella scuola, anche se per poco tempo. Quindi è passata ai ringraziamenti a tutto lo staff di Amici, dai professori ai professionisti fino agli autori, alla redazione e alla produzione. Ha ringraziato in particolare Emanuel Lo per aver creduto in lei e tutti i suoi compagni. Non ha rivolto un ringraziamento specifico e speciale a Maria De Filippi, caso strano. O forse no?

Magari le è solo sfuggito, eppure oggi sta circolando sui social il like di Ludovica al tweet in cui Amici viene definito un “circo”. Quando nel daytime si è parlato di eliminare il banco del pubblico, qualcuno su Twitter ha scritto: “Giustamente il banco del pubblico per Asia andava bene, ora che servirebbe per Ludovica guarda caso arriva la proposta di toglierlo. Questo è un circo”.

Ludovica ha messo “mi piace” a questo tweet contro Amici, evidentemente è d’accordo con quanto c’è scritto. Anche per lei insomma la questione puzza un po’ di bruciato, ma va detto che solo Asia ha approfittato del banco del pubblico. Forse la produzione ha valutato come non riuscito l’esperimento del banco del pubblico. Di sicuro, insomma, non c’è niente di personale contro Ludovica Grimaldi da parte della produzione.