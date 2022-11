Amici 22: Cricca smonta la coppia Niveo-Rita, ma crolla Aaron

Un daytime di Amici di Maria De Filippi assai turbolento per alcuni allievi. Nella puntata andata in onda domenica 20 novembre 2022, è stato annunciato il vincitore del secondo contest di Radio Zeta su RTL102.5 Play. A trionfare questa volta è stato Niveo, che con il singolo Scarabocchi ha battuto Piccolo G. e Aaron. La vittoria del giovane cantante ha colpito molto alcuni degli allievi del talent di Canale 5. In particolare, si sono detti sconvolti da questo risultato Aaron, Piccolo G. e Cricca.

A dare una forte opinione che ha subito fatto il giro del web è stato Cricca. Mentre qualcuno nella casetta si chiedeva com’è possibile che Niveo abbia tutto questo sostegno da parte del pubblico, il cantante di Se mi guardi così ha avanzato un’ipotesi che ha ricevuto il sostegno di molti utenti di Twitter. “La storia con Rita non è da sottovalutare. Non sottovaluto niente”, ha dichiarato Cricca su Niveo e Rita.

Il cantante di Scarabocchi ad Amici 22 ha subito iniziato una relazione amorosa con la ballerina. E pare che in molti, compreso Cricca, siano convinti che il consenso che Niveo ottiene dal pubblico derivi proprio da questa storia d’amore. Il motivo? Le relazioni nate sotto le luci dei riflettori, si sa, hanno rilevanza per i telespettatori, che si appassionano quasi sempre alle vicende amorose.

Ma Cricca non è l’unico a essere sospettoso sull’inaspettata vittoria di Niveo con il contest di Radio Zeta. In particolare, Aaron non riesce a spiegarsi come mai il suo collega, che durante le puntate arriva quasi sempre nelle ultime posizioni in classifica, sia così amato dal pubblico. “Non capisco, arriva ultimo e ha sempre tutto questo pubblico”, ha dichiarato Aaron, che invece conquista sempre la scena in studio.

“Pazzesco”, ha commentato Piccolo G., anche lui curioso di capire perché Niveo sia così amato dal pubblico. Questi allievi fanno notare che spesso il collega tende anche a stonare. “È un bel ragazzo, funzionano le cose che canta”, ha concluso Cricca. Ebbene, la redazione ha deciso di mostrare queste clip al diretto interessato, con tutta la classe seduta sulle famose scalinate della casetta.

Niveo non è apparso particolarmente infastidito, al contrario di Rita. L’allieva di Alessandra Celentano, che non sta passando un periodo roseo a livello di classifiche, ha subito chiesto a Cricca: “Non è da sottovalutare cosa vuol dire?”. Il cantante ha subito chiarito con la ballerina, che si è scagliata contro Aaron. Quest’ultimo ha tentato di spiegarsi.

“Io sono sempre stato competitivo. Io ho detto che sono infastidito per me. Io non intendevo che non dai il massimo, ma che io dò il massimo. Mi piace essere competitivo, è invidia buona. Anzi Niveo, io ti voglio bene”

Rita ha prontamente risposto: “È lui che non capisco, è sempre in mezzo a tutto. È sempre in alto e deve sempre mettere bocca”. “Se io stono perdo il pubblico”, ha fatto notare intanto Cricca, che è rimasto fermo con i suoi dubbi. Piccolo G. è intervenuto confermando anche lui la sua posizione: “Non si parla di invidia, si parla di chiedersi ‘come mai?'”.

Niveo ha dimostrato di essere molto comprensivo nei confronti dei suoi compagni. Aaron, però, non ha trattenuto le lacrime. Il cantante di Universale ha iniziato a piangere e molti dei suoi compagni l’hanno consolato, fatta eccezione di Rita. Lo stesso Niveo ha tentato di riportare Aaron alla calma. A colpire l’attenzione del pubblico è stato Samu, che ha pronunciato parole di conforto che non sono passate inosservate.

Amici di Maria De Filippi: Angelina Mango e Isobel scelgono il loro professore

Con chi hanno deciso di iniziare questa esperienza nel talent le due nuove allieve? Angelina Mango, figlia del celebre e defunto cantante Mango, è entrata nella Scuola attraverso una sfida che l’ha vista trionfare contro Ascanio. Angelina ha scelto di essere un’allieva di Lorella Cuccarini, rifiutando così la proposta di Arisa.

Isobel è una ballerina australiana che ha vinto la sfida contro Claudia, la quale non è più una concorrente del talent. Chi ha scelto la nuova arrivata? Isobel ha deciso di essere un’allieva di Alessandra Celentano, rifiutando la proposta di Emanuel Lo.

Sfido a trovare qualcuno che non la pensi come Cricca, Piccolo e Aaron #Amici22 — ???? // ???????????????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????????????? (@bastaunminuto) November 22, 2022

niveo>>>tutto quel circo

mi disp ma voi non ve lo meritate proprio #amici22 #niveo — gio????; nivi and samu ‘s girl ???? (@sheisgiooo) November 22, 2022

Mi dispiace ma cricca piccolo g e aaron hanno ragione, è da un po’ che niveo fa delle esibizioni scadenti, c’è gente l’anno scorso che è andata via ingiustamente anche se faceva esibizioni fatte bene e Rita se la prende se al suo ragazzo vengono dette ste cose #amici22 — elena⁷ the astronaut!!???? (@canielva) November 22, 2022

sto morendo cricca e aaron in 10 minuti hanno svelato come funziona veramente amici e perché niveo è ancora li dentro, praticamente quello che pensavamo la maggior parte di noi ????#AMICI22 — Francesca (@fr4_nc3sc4) November 22, 2022