Amici 22, liti in casa: fuori i nomi di chi non pulisce. Zerbi drastico

Tensione tra gli allievi dopo il provvedimento messo in atto per la sporcizia rilevata nella casetta e De Filippi dice anche la sua

Regna il caos ad Amici di Maria De Filippi 22. Gli allievi quest’anno stanno dimostrando di non essere intenzionati a mantenere la casetta in cui vivono in ordine, anche se non tutti. C’è chi fa il suo, c’è chi fa più del dovuto e c’è chi non fa nulla. Questo ha portato la produzione a prendere una decisione nel corso dell’ultima registrazione, andata in onda domenica 27 novembre 2022.

Durante la puntata, Maria ha illustrato agli allievi il provvedimento, che alla fine ha portato in sfida NDG, Mattia e Gianmarco. Mentre i primi due hanno avuto la meglio, la situazione del ballerino di Alessandra Celentano è attualmente in sospeso. Infatti, proprio la maestra ha deciso di aspettare prima di rivelare cosa ha deciso di fare: permettergli di proseguire gli studi nel talent show oppure mandarlo a casa.

Questa posizione instabile di Gianmarco ad Amici 22 ha generato un certo malumore in Ramon, che in studio non ha trattenuto le lacrime. CI hanno pensato tutti a rassicurarlo, anche Rudy Zerbi. Quest’ultimo ha invitato il ballerino di danza classica a prendersela con chi non ha ammesso le sue colpe sulle pulizie in casa. Va precisato che in puntata gli unici che si sono alzati spontaneamente, prendendosi le proprie responsabilità, sono stati solo Tommy, Aaron e Piccolo G.

Dopo la puntata, gli allievi sono tornati in casetta e qui la tensione si è alzata, inevitabilmente. Cricca è uno di quegli allievi che si dà davvero da fare con le faccende domestiche, soprattutto perché non sopporta la sporcizia e il disordine. Pertanto, è normale che il giovane cantante sia infastidito dal comportamento dei suoi compagni. Per colpa di non pulisce mai, ora si ritroverà anche lui – come gli altri che fanno più del dovuto – in difficoltà.

“Sono inca…to nero. Di sicuro ora ci faranno il c…o. È chiaro che ci sono persone che non fanno niente. La redazione lo sa”, ha fatto presente Cricca. Il cantante viene sostenuto da gran parte del pubblico a casa. Anche settimana scorsa, Cricca era riuscito a raccogliere applausi. “Non posso togliere quello che lasciano gli altri. Invece di parlare, io metterei all’opera”, ha affermato Samuele.

Niveo, invece, ha dichiarato che nel suo non ha mai lasciato un cucchiaio fuori posto. Intanto, Megan si è chiesta come mai Gianmarco non si sia arrabbiato con i suoi compagni. La ballerina è convinta che ci siano concorrenti che non fanno davvero nulla in casa e che Gianmarco non meriti questa situazione: “Ma a te non girano con chi non fa nulla? Non esiste che vai in sfida tu, non esiste. Noi che siamo qua sappiamo”.

In questa occasione, Ramon ha difeso Alessandra Celentano che ha mandato in sfida Gianmarco: “La maestra non sa tutto quello che succede”. In casetta si respira al momento aria di tensione e la situazione non migliora con il passare delle ore.

Amici di Maria De Filippi, ecco i nomi di chi non pulisce in casetta

Gli allievi del talent si sono confrontati tra loro sulle famose scalinate della casetta. Samu ha ammesso che non sapeva se alzarsi oppure no, in quanto sente di essere nel mezzo: non è che non fa nulla, ma non fa neanche più del dovuto. Il ballerino vorrebbe sapere dai suoi compagni cosa ne pensano. Intanto, Mattia si è detto a posto con la sua coscienza, ma non ha raccolto il consenso dei suoi compagni.

Megan ci ha tenuto a rispondere a Samu a questo punto: “Evidentemente non è abbastanza. È andato Gianmarco che non se lo meritava”. Ma il ballerino non crede di aver fatto meno del suo collega. Wax ha chiesto di fare i nomi degli allievi che non partecipano per niente alle pulizie della casetta. E Cricca ha fatto il nome di Mattia, che si è ribellato: “Vedo poca oggettività, vedo che molte persone vanno ad amicizia. E questo mi fa imbestialire”.

Rita crede che al posto di Gianmarco ci dovrebbero essere coloro che non fanno proprio niente. La ballerina si è ritrovata così a fare i nomi di quelli che secondo lei non partecipano proprio a mantenere pulita e in ordine la casa: “Sono Tommy e Aaron, siccome deve venire fuori chi è”. Aaron non ha avuto molto da ridire, invece Tommy ha tentato di difendersi facendo presente che nell’ultima settimana ha rispettato i suoi turni.

Ma a dire ciò che il pubblico sostiene ci ha pensato Maddalena: “Non credo siano state solo tre persone. Siamo 20, se tutti ci dimentichiamo un piatto è un macello”. In effetti, le foto mostrate in studio durante la puntata hanno dimostrato che regna proprio il caos nella casetta. Wax a un certo punto è apparso stanco della situazione: “Anche io non lavo e non pulisco. Siamo noi i colpevoli, la state mettendo sotto questo punto qua. Ci sono persone che fanno meno. Io penso di aver fatto anche oltre”.

E, in effetti, nessuno degli allievi ha incriminato Wax, anzi. Al contrario quest’ultimo ha fatto presente: “Aaron tu sei uno di quelli che sporca di più”. Nel corso di questi battibecchi è intervenuta Maria De Filippi. La conduttrice ha svelato a cantanti e ballerini la proposta lanciata da Rudy Zerbi alla produzione.

Rudy Zerbi ad Amici 22 fa una proposta che spaventa

La proposta di Rudy Zerbi spaventa e questo è innegabile. Il professore di canto è furioso con tutti gli allievi. Pertanto, crede che tutti debbano confrontarsi “nessuno escluso, neanche i primi in classifica”. Ma il provvedimento più duro verrebbe preso contro chi arriva ultimo.

“La mia proposta prevede che gli ultimi tre della classifica di canto e della classifica di ballo vengano ufficialmente eliminati dal programma senza la possibilità del banco del pubblico”

Una proposta drastica, che però è stata criticata dal pubblico sui social network. I telespettatori non credono sia giusto che il provvedimento più duro debba essere riservato a chi arriva ultimo in classifica, perché magari tra questi non ci sarà chi davvero non partecipa per nulla alle faccende domestiche. A ritrovarsi in una posizione scomoda dovrebbero essere invece coloro che hanno effettivamente delle colpe.

In ogni caso Maria De Filippi ci ha tenuto a dire la sua: “Non siete voi a decidere, io sono qui da 10 minuti e vi parlate addosso. Non so cosa deciderà la produzione, ma la descrizione di Rudy corrisponde alla realtà sinceramente”.

Cosa accadrà nella prossima registrazione? Se la produzione accetterà la proposta di Rudy, più di un allievo lascerà definitivamente il talent show di Canale 5.