Amici e la “sporcizia”, caos totale: ‘folle’ decisione della Celentano

Caos totale ad Amici di Maria De Filippi durante la puntata in onda domenica 27 novembre. A un certo punto è letteralmente scoppiato il ‘caso pulizie’, provocando un gran baccano in studio, una serie di ramanzine da parte della conduttrice e dei prof e alcune sfide immediate. Non tutto però è stato comprensibile, come ad esempio la decisione di Alessandra Celentano di mettere sulla graticola Gianmarco, una degli allievi che il ‘suo’, a proposito di ordine e pulizie nella scuola, lo ha fatto a differenza di altri suoi compagni d’avventura. Ma si proceda con ordine, perché gli animi si sono surriscaldati non poco e c’è bisogno di fare chiarezza.

“Il rischio che intervenga l’ufficio di igiene potrebbe esserci”, ha commentato Maria durante il filmato che mostrava le diverse zone dell’appartamento lercio. Il talent show ha così deciso di punire gli allievi che durante la sfida sono finiti nella “zona rossa”, cioè dalla quarta posizione in giù. All’incirca a metà puntata, lo show ha virato drasticamente rotta dedicandosi esclusivamente ai provvedimenti inflitti ai ragazzi.

La conduttrice pavese ha aggiunto: “Oggi voi fate una gara di ballo e canto. Gli alunni che si posizioneranno dal quarto al decimo posto in classifica avranno un provvedimento disciplinare scelto dagli insegnanti”. “Io penso all’eliminazione o alla sfida”, ha aggiunto Rudy Zerbi. Sulla medesima lunghezza d’onda è stata Alessandra Celentano: “Finché non si prendono provvedimenti pesanti non capiscono”.

Dopo la prima ramanzina, hanno fatto il loro ingresso in studio Cristiano Malgioglio, Irama e la ballerina Nancy Berti per valutare le performance degli allievi in sfida. Aaron, Tommy G e Angelina sono stati i primi tre della classifica di canto. Si sono cioè posoizionati nella zona verde e dunque si sono salvati. Tuttavia i due ragazzi hanno fatto mea culpa sul tema sporcizia.

Isobel, Ramon e Samu i primi tre di ballo. “Noi ballerini facciamo più dei cantanti”, la chiosa di Ramon. “Mettere a rischio di eliminazione dei vostri compagni quando non è colpa loro non lo trovo giusto”, ha detto la Celentano. Spazio poi all’intervento di Maria: “Maddalena, Ramon, Cricca, Rita, Megan, Ludovica, Samuel, Federica sono quelli che fanno di più”. Dopodiché sono iniziati a essere srotolati i provvedimenti.

La prima punizione ha colpito NDG: sfida immediata contro Michelle su volere di Rudy Zerbi. Il cantante ha trionfato ed è rimasto in gara. Todaro e Celentano hanno messo in sfida Mattia e Gianmarco. Per Gianmarco la sfida è stata congelata. La Celentano, chiamata a pronunciarsi sulla competizione del danzatore contro Ginevra ha fatto a pezzi il suo foglio contenente il suo voto: “Voto in sospeso, ci devo pensare”. Gianmarco ha dovuto abbandonare lo studio, in attesa di quel che accadrà prossimamente.

Alessandra Celentano, decisione ‘folle’ su Gianmarco: pioggia di critiche

Diversi allievi hanno spiegato ad Alessandra Celentano che Gianmarco è uno degli allievi che fa il ‘suo’. Non fa più del dovuto, ma neppure di meno. Nonostante ciò è stato messo in sfida immediata, con la prof che non ha voluto saperne. “Va bene, io accetto, però stavolta, per la prima volta, credo, non sono d’accordo con lei”, ha detto in modo educato il ragazzo.

“Tu stai pagando le conseguenze di chi ha più colpa di te, e spero che gli altri si sentano responsabili di questo”, la replica della Celentano, in riferimento a coloro che sono i principali indiziati per la sporcizia della casa. Tantissimi utenti, sui social, si sono scagliati contro l’insegnante, non trovandosi d’accordo con quanto sostenuto. Dalla serie: punirne uno per educarne cento. Peccato che quell’uno pare che non sia nemmeno ‘colpevole’. Da qui la protesta feroce di molti telespettatori.

Prima che intervenisse Alessandra Celentano, ci sono state anche le dichiarazioni durissime di Rudy Zerbi: “Non ce n’è uno che si alza… Se sapete di essere colpevoli, alzatevi…” Si alzano Piccolo G, Aaron e Tommy. Rudy “Sono gli unici che non puliscono in casa e che fanno quel disordine? Voglio sapere dalla redazione se sono solamente loro… Se lo sapete e non vi alzate, vi dovete vergognare”.