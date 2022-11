Maria De Filippi tra eleganza e sportività. Nella puntata di Amici in onda il 27 novembre 2022, la conduttrice pavese ha risfoderato un dei suoi marchi di fabbrica, un tailleur sofisticato dalle tinte rosa. Stavolta, a differenza di molte altre occasioni, al posto di abbinarlo a dei tacchi, lo ha indossato con delle sneakers, mescolando la raffinatezza allo spirito ‘atletico’. Naturalmente ogni capo che ha deciso di mettersi addosso è ‘griffatissimo’ e non a buon mercato. I comuni mortali si mettano il cuore in pace perché, no, non è roba per loro. D’altra parte è noto che la moglie di Maurizio Costanzo sia un’amante dei brand di alta moda. Prezzi alla mano, nel complesso, tailleur più calzature, valgono la bellezza di oltre 3mila euro, per la precisione 3.170 euro.

I pantaloni e la giacca per i quali ha optato ‘Queen Mary’ sono firmati Alexander McQueen, una delle case di moda predilette dalla presentatrice e produttrice televisiva. Capitolo prezzo: la giacca monopetto, che presenta orlo asimmetrico, revers a lancia e chiusura con un unico bottone, lo si può acquistare sborsando 1.690 euro. I pantaloni, del medesimo colore e dello stesso marchio della giacca, sono a modello sigaretta. Anche in questo caso l’economicità non è di casa. Per metterseli nel proprio guardaroba bisogna mettere sul piatto 690 euro.

Si arriva alla scelta della scarpe da ginnastica. Non è la prima volta che la De Filippi le indossa in tv e in trasmissioni di punta. Ad esempio, di recente, ha scelto delle sneakers per la finale di Tu Si Que Vales. Una decisione che le ha permesso di godere della necessaria tranquillità e comodità in studio, dove è spesso stata chiamata in scena.

Anche nell’appuntamento di Amici del 27 novembre ha calzato delle scarpe da ginnastica, ‘targate’ Louis Vuitton, impreziosite dall’applicazione con iniziali LV sulla linguetta e dall’asola posteriore in tela Monogram. Sul sito ufficiale della casa di moda, le LV Archlight possono essere acquistate pagando 790 euro. Numeri alla mano, l’outifit di Maria ha un valore totale di 3.170 euro.