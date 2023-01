Amici 22, lacrime in casetta: Todaro sotto accusa, Isobel “è umana”

Nel corso del daytime del 20 gennaio 2023, alcuni allievi crollano e non mancano le critiche sui social per Raimondo

Lacrime e sconforto per alcuni allievi di Amici di Maria De Filippi. Il daytime di oggi mostra inizialmente Mattia Zenzola e quanto accaduto ieri. Raimondo Todaro ha preso proprio male la scelta del suo ballerino di chiedere aiuto ad Alessandra Celentano. Per chi se lo fosse perso, il giovane tanto amato dal pubblico ha chiesto alla professoressa di danza di dargli qualche dritta sul suo stile. I due insegnanti si sono sempre scontrati all’interno della Scuola ed è capitato anche che l’abbiano fatto per vedute diverse su Mattia.

In questa occasione, la Celentano si è mostrato molto disponibile con Zenzola, il quale è riuscito a buttare fuori tutto ciò che prova. Questo confronto e i successivi incontri per preparare una coreografia hanno infastidito non poco Raimondo, che già nel daytime di ieri è apparso furioso. E mentre le anticipazioni della nuova registrazione rivelano che ci sono nuove discussioni nella puntata che andrà in onda il 22 gennaio 2023, ecco che Mattia si sfoga con i suoi compagni d’avventura.

Zenzola ad Amici 22 non riesce a trattenere le lacrime mentre parla con Megan e Ramon della delusione di Todaro. “Io a lui devo tutto, è la verità. Non è scontata questa cosa. Quindi mi dispiace”, dichiara sofferente il ballerino, che viene consolato dai suoi due colleghi. A questo punto, Mattia decide di parlare direttamente con Raimondo per avere un chiarimento. I due vengono messi in contatto attraverso una telefonata:

“È da ieri sera che ci penso, non riesco a stare in questa situazione qui. Non mi piace essere lasciato così allo sbando. Il fatto di non considerarmi più mi fa stare malissimo, perché lo sai quanto ci tengo”

Di fronte a queste parole, Todaro rivela a Mattia il suo punto di vista. Innanzitutto, precisa che continua a pensare di lui che ha “un talento esagerato”. Nonostante questo, crede che il ballerino di latino americano dovrebbe “sistemare quella testolina”. Se nota che sta sbagliando, per il suo bene glielo fa presente. Le parole di Raimondo, però, non consolano per nulla il ragazzo.

“Non mi piace che ci siamo lasciati così. Voglio dirti che mi dispiace un sacco. Non dirtelo è stato sbagliato da parte mia. No, non penso che sia stata una mancanza di rispetto. Non ci vedo nulla di male in quello che ho fatt”

Todaro credeva che Mattia lo avesse chiamato per chiedergli scusa e per farli sapere che è pentito di aver chiesto aiuto a un altro insegnante senza dirglielo. “Se dici così mi fai cadere le braccia”, così sbotta l’insegnante quando Zenzola ammette di non averci visto alcuna mancanza di rispetto. Come suo allenatore, Raimondo vuole essere messo al corrente di tutto quello che fa. “Non possiamo lavorare insieme se non è così”, precisa.

Il giovane ballerino continua ad affermare che lui vuole seguire solo ciò che gli dice lui, in quanto è il suo insegnante. Ma Todaro crede che queste sue parole non corrispondano alla realtà dei fatti. Quando lo vede ballare in puntata non è felice. Non solo, ammette di essere rimasto deluso dal fatto che Mattia non ricorda neppure la loro prima lezione insieme.

Dopo di che prosegue con il suo discorso dicendo che Mattia lo sta “prosciugando”. Infine, conclude la telefonata: “Se vuoi fare questo compito fallo, ma non senza scarpe perché ho paura che ti fai male”. Molti telespettatori, però, sono convinti che Todaro stia esagerando.

posso dire che in questo caso mattia ha assolutamente ragione ha solo chiesto un aiuto ad un'insegnante ed è il suo maestro a comportarsi da bambino#amici22 pic.twitter.com/ArAHUCjPSB — Debby???? (@perfetta_cosi) January 20, 2023

MA PERCHÉ QUANDO SAMUEL HA CHIESTO AIUTO ALLA CELENTANO NON HA FATTO TUTTO QUESTO E ORA CON MATTIA SI IO NON CAPISCO #amici22 pic.twitter.com/BKYJJKku28 — francesca|m&c (@eeccalla) January 20, 2023

Raimondo che rosica perché Mattia ha chiesto un aiuto alla Celentano????#amici22 pic.twitter.com/FIK0uFNRJ6 — Fuoridime???? (@fuoridime) January 20, 2023

Isobel: “Non mi viene bene la coreografia”

Mattia: “Allora sei umana”

VI PREGO MATTIA????⚰️#Amici22 pic.twitter.com/Wpf8sBsv7h — ♡༄ puff (@4gaiia) January 20, 2023

Amici 22: Samu in crisi, Isobel crolla

Samu è uno dei sei allievi protagonisti del Capodanno Gate, su cui finalmente è uscita fuori la verità. Il ballerino deve affrontare la sua sfida e nel daytime di oggi appare giù di morale. Afferma che deve restare concentrato, mentre l’insegnante che lo segue durante le prove gli fa notare che non sta dando il meglio di sé. Samu non vuole deludere nessuno, tanto meno lasciare la Scuola.

E, intanto, anche Isobel crolla. La ballerina, che da quando è entrata nella Scuola ha dimostrato di avere un enorme talento, per la prima volta si ritrova in difficoltà. Non riesce a trattenere le lacrime quando una coreografia non le riesce bene. Al suo fianco c’è Samuele, che subito la conforta. Arriva anche Mattia Zenzola, il quale fa notare ironizzando: “Allora sei umana”.

Isobel si mostra sempre con la sua corazza, come una ragazza forte pronta a superare qualsiasi cosa senza mai cedere, neanche un po’. Ma anche lei ha i suoi crolli e i suoi momenti no, come tutti.

Nel frattempo, procede a gonfie vele la storia d’amore di Piccolo G e Federica. Il cantante ha deciso di fare un regalo alla sua fidanzata, che ha apprezzato parecchio.