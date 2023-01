Ci sono novità sul Capodanno gate ad Amici di Maria De Filippi. Si è creato un vero e proprio caso riguardante sei allievi, di cui due non fanno più parte del talent show di Canale 5, che l’avrebbero combinata grossa. Ora a parlare ci pensa Giuseppe Candela, che su Dagospia afferma di avere in mano la verità. Il giornalista svela cosa è davvero accaduto la notte di Capodanno nella casetta, togliendo così ogni dubbio a tutti coloro che hanno tentato di indagare per scoprire le dinamiche del fattaccio.

Nelle scorse ore anche Alessandro Rosica ha svelato qualche dettaglio in più su quanto accaduto la notte di Capodanno. Candela si espone sulla questione rivelandone i particolari e confermando la prima teoria che ha fatto il giro del web, quella della noce moscata. Dopo l’intervento del padre di Wax, ecco che spuntano fuori le dinamiche sul fattaccio.

“Dagospia può confermare questa versione dei fatti, aggiungendo che i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su YouTube, dove avrebbero cercato un modo per ‘sballarsi’ in maniera artigianale. Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale”

Oltre questo, su Dagospia si legge anche il motivo per cui Maria avrebbe evitato di mandare in onda le clip sul fattaccio del Capodanno di Amici 22 che ha visto protagonisti Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena, Samu e Valeria (Guera).

“La produzione ha scoperto il tutto e ha scelto di non diffondere il filmato incriminato per due ragioni, da una parte la volontà comunque di proteggere dei ragazzi molto giovani e dall’altra per evitare il rischio emulazione”

Ora è molto probabile che le ‘indagini’ dei fan del talent show di Canale 5 si fermino del tutto. Questa è chiaramente la versione reale di quanto accaduto, anche perché sin dall’inizio la teoria sulla noce moscata è sempre stata viva. Si è parlato anche di bullismo, di tatuaggi e molto altro, ma sembra ormai chiaro che la prima voce rappresenti la verità. Ovviamente solo i diretti interessati e chi lavora nel programma può dire con certezza come sono andate davvero le cose.

Amici 22, Arisa delusa da Wax: la sua voce cambia quando è arrabbiata

Arisa vuole parlare con Wax di quanto accaduto, come hanno fatto i suoi colleghi con i loro rispettivi allievi. Al contrario di Rudy Zerbi, gli altri professori hanno permesso agli alunni incriminati di eseguire una sfida immediata. Wax è riuscito a superare questo momento, ma ora si ritrova di fronte alla furia di Arisa, che addirittura cambia voce.

Infatti, come notano vari telespettatori durante la messa in onda del daytime del 18 gennaio 2023, la nota cantante ha un tono diverso, più profondo. Probabilmente la sua voce cambia quando affronta un discorso serio e che la fa innervosire parecchio. Arisa non appare comprensiva nei confronti di Wax, che questa volta l’ha seriamente delusa.

“Le persone le devi trascinare nelle cose positive, non negative. Io mi chiedo: chi è questo allora? È uno che sta facendo finta o davvero ha a cuore quello che sta facendo. La prossima volta ti tolgo la maglia. Te la togli da solo? E perché stavolta non te la sei tolto da solo? Perché tu decidi quando toglierti la maglia? Non montarti la testa. Quando uno ti dice che ti toglie la maglia non dire che te la togli da solo. Ogni tanto sei insolente, ma non è giusto. Può essere giusto verso la società che ti ha dato delle botte in testa, ma non verso persone che ti stanno aiutando. Tu ci hai deluso”

Wax chiede scusa alla sua insegnante per quanto accaduto, con lo sguardo dispiaciuto. La sua insegnante spera davvero che non ci siano altri errori da parte sua, visto che già in passato è stato protagonista di provvedimenti disciplinari. Questa è l’ultima possibilità che sente di potergli dare.