Indiscrezioni, cose non dette, teorie social e chi più ne ha più ne metta: non mostrando i video, Amici ha alimentato il chiacchiericcio

Si sta parlando da giorni e giorni del Capodanno di Amici 22 ed è ormai chiaro che sebbene la scelta di non mostrare i video sia comprensibile, forse ha prodotto l’effetto meno sperato. La curiosità del pubblico è aumentata, c’è fame di sapere cosa è successo e si finisce per fare ipotesi su ipotesi, sfociando spesso in fatti assurdi e accuse molto gravi. E magari troppo gravi rispetto a quanto è accaduto davvero. Non si sa cosa è successo a Capodanno ad Amici, forse non si saprà mai. La non certezza sui fatti però scatena polemiche, teorie, indiscrezioni vere o false che siano, testimonianze vere o false che siano.

Parlano parenti, amici, persone interessate come Valeria che ha parlato di tutela dei minori. E poi ha parlato anche Alessandro Rosica, che si fa chiamare Investigatore Social su Instagram. Pare sia venuto a conoscenza dei fatti e che siano effettivamente cose gravi, mai successe nella casetta di Amici. Cose impensabili, roba che c’è da chiedersi come sia venuto in mente a quei sei ragazzi di farlo sotto le telecamere.

Rosica ha detto di aver scoperto i fatti di Capodanno ad Amici 2022 da “una fonte molto importante e affidabilissima”. Non ha svelato nulla, però. Non ha detto cosa gli è stato raccontato, non si è fatto portavoce di qualcosa che Maria De Filippi e i suoi vogliono tenere nascosto. Almeno al momento. Tra le righe però Rosica ha provato a far capire cosa gli è stato rivelato:

“Ho saputo dettagli sconcertanti che è oltre all’uso di certa roba (noce moscata, ndr), c’è altra roba schifosa. In quella casa non puoi permetterti di fare certe cose, è roba pesante, molto pesante”

Che i fatti siano gravi è evidente, Maria era amareggiata come non mai. Si è intuito anche dal clima dietro le quinte svelato da Cattelan. Rosica non è sceso nei dettagli, ha dato più che altro una sua considerazione su ciò che ha saputo. E i fan di Amici 22 possono solo leggere tra le righe:

“Sono fatti veramente gravi. Non è solo l’uso inappropriato di quella robaccia, c’è tanto altro dietro. Né Maria De Filippi, né Barbara d’Urso, né Pier Silvio Berlusconi, nessuno mai avrebbe accettato ciò che hanno fatto. […] Cose gravissime: oltre a quella roba, anche altra roba che non è messa la dentro. Capite? Non posso dire altro”

Gli amici di alcuni concorrenti coinvolti hanno parlato di fatti meno gravi di quelli descritti. Invece dalle parole di Rosica si evince tutt’altro, lui parla di fatti gravissimi ad Amici:

“Non ho mai visto una roba del genere in nessun programma, manco all’estero. Vi dirò di più: Maria e gli autori sono pure stati troppo buoni. […] Molto peggio di ciò che è successo al GF Vip. Al GF hanno fatto bullismo, uno schifo. Ad Amici hanno fatto peggio e l’hanno rifatto e rifatto. Erano ripresi ma non erano in sé”

Non si sa se un domani Maria De Filippi deciderà di condividere con il pubblico ciò che è successo, di rivelare la verità sul Capodanno di Amici 22. Magari potrebbe farlo senza mostrare i video, sarebbe l’unico modo per mettere a tacere i pettegolezzi.