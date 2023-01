Valeria Mancini Guera, dopo aver dovuto abbandonare Amici di Maria De Filippi (è stata mandata in sfida ‘punitiva’ per i fatti capitati a Capodanno, venendo eliminata), subito dopo la puntata di domenica è spuntata sui social e con un commento ha smentito la teoria dello ‘sniffo’ della noce moscata. A distanza di 24 ore dalla sottolineatura, la giovane cantante è tornata sui social ed ha avuto uno sfogo per come è stata gestita l’intera questione da parte del programma di Canale Cinque. Guera ha assicurato che, se dovessero essere pubblicati i video incriminati di quel che è avvenuto nella Casetta nella notte che ha provocato un ‘terremoto’ nel talent show, si vedrebbe che lei non ha commesso alcunché di male. Questa almeno è la sua versione e la sua convinzione. Valeria ha anche dichiarato di aver sperato che la trasmissione diffondesse le riprese, così da poter essere scagionata. Dall’altro lato ha precisato di comprendere la scelta di Amici che avrebbe agito “tutela dei minori”.

“Ciao ragazzi, credo possiate immaginare la mia tristezza e amarezza – ha esordito la giovane artista -. Il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo. Che non auguro a nessuno di vivere”. Guera è poi passata ad analizzare la scelta presa in studio di mandarla in sfida. “La sfida – ha detto – era una delle possibilità e l’accetto. Non accetto invece di essere associata a supposizioni così gravi che non hanno a che fare con la mia persona. Questo dire non dire ha dato modo alle persone di ipotizzare le peggiori cose“.

La cantante ha quindi continuato, spiegando di aver sperato che i filmati relativi ai fattacci di Capodanno fossero trasmessi. “Dal mio canto – ha raccontato – avrei preferito che i video fossero mostrati. Lo ho sperato. Capisco di non mostrare i video a tutela dei minori, ma se i video fossero stati mostrati si sarebbe vista la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto. Non sto qui a raccontare cosa è successo perché non spetta a me. Nonostante questo sono stata io a pagarne le conseguenze”. Il passaggio relativo alla “tutela dei minori” balza all’occhio: cosa è avvenuto? Che cosa è successo di così grave? Perché nessuno vuole rendere noto ciò che si è verificato? Il mistero si fa sempre più fitto.

“Volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto e incoraggiamento e spero che un giorno la verità venga fuori”, ha concluso la giovane artista.

Amici e fattacci di Capodanno, giallo e teorie

Tante teorie, molte congetture, zero certezze: si potrebbe riassumere così il giallo di Capodanno che travolto Amici. Si è parlato di noce moscata sniffata, di tatuaggi fai da te, di qualcosa di “splatter”: solo supposizioni che però non hanno al momento trovato conferme. Anzi sono arrivate smentite più o meno attendibili. Non resta che attendere che le acque si calmino. Forse allora, a bocce ferme, qualcuno di prenderà la briga di riferire ciò che è avvenuto.