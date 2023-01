Il patatrac di Capodanno avvenuto nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha assunto i contorni di un rompicapo. Quel che è certo è che alcuni allievi sono stati protagonisti di azioni considerate assai gravi. Il talent show di Canale Cinque ha però preferito non svelare i dettagli di quel che è accaduto. Ad essere chiare sono invece state le conseguenze a cui sono andai incontro alcuni giovani artisti. C’è chi è stato cacciato e chi è stato mandato in sfida, venendo alla fine eliminato dalla competizione. Quest’ultima sorte è toccata a Guera, al secolo Valeria Mancini. La ragazza è durata da Natale a Santo Stefano nel programma. A poche ore dalla messa in onda della puntata trasmessa domenica 15 gennaio, quella in cui c’è stata la resa dei conti tra prof e alunni, la ragazza, intervenendo sui social, ha voluto smentire alcune ricostruzione circolate nelle scorse ore.

La cantante, pronunciandosi attraverso Instagram, ha scritto che non ha mai sniffato nulla. “In vita mia non ho mai sniffato nulla, tanto meno la noce moscata“, ha rimarcato Valeria, smentendo che abbia fatto uso della spezia. Per chi non lo sapesse, la noce moscata, se trattata in un certo modo può avere effetti simili a delle sostanze stupefacenti. Una delle teorie più caldeggiate a proposito del patatrac successo a Capodanno nella Casetta del talent è proprio quella che vuole che alcuni allievi abbiano sniffato la noce moscata. Opportuno evidenziare una volta di più che si tratta solo di congetture in quanto i piani alti di Amici non hanno offerto alcun dettaglio preciso circa che cosa si sia verificato realmente.

Le parole di Valeria fanno il paio con quelle raccolte, in parte, dall’account Amici News che ha reso noto di essere entrato in contatto con due persone molto vicine agli alunni coinvolti nello scandalo. Una delle due fonti ha smentito senza se e senza ma la versione della noce moscata:

“Ciao ragazzi, abbiamo appena finito di parlare con la migliore amica di Valeria. La notizia sulla noce moscata è completamente fake. Lei mi ha assicurato al 101% che non si tratta di quello, ovviamente non mi ha potuto dire cosa effettivamente sia successo. Non è stata fumata e nemmeno sniffata. (Ci arrivano queste notizie) Quindi c’entra sempre la spezia oppure è stata usata in altri modi?”

Dal profilo di Amici News viene specificato che le due persone vicine agli alunni offrono versioni contrastanti. Una, quella poc’anzi citata, afferma infatti che la noce moscata nulla c’entra. L’altra invece dà una testimonianza ben differente: “Si, hanno usato la noce moscata”. Le due versioni potrebbero, però, trovare un terreno comune laddove sia sfuggito che esista un metodo differente, rispetto a quelli pensati, circa l’uso della spezia.

Un’altra teoria che si è fatta strada riguarda il fatto che i ragazzi si sarebbero spinti nella realizzazione di tatuaggi fai dai te, pratica alquanto pericolosa. C’è chi ha avallato l’ipotesi dopo che qualcuno ha notato dei disegni sulle mani di NDG. Da rimarcare però che il ragazzo molto spesso si scrive addosso. Insomma, tale tesi pare assai improbabile.