Ieri il conduttore è stato ospite di Maria De Filippi come giudice della gara tra i cantanti, ma è capitato in una puntata molto tesa

Alessandro Cattelan ha svelato cosa è successo dietro le quinte ad Amici ieri. Il conduttore è stato ospite di Maria De Filippi in una puntata decisamente spinosa e complicata. Lui è entrato in un secondo momento, quando tutto era già finito e Maria è passata alle gare tra i cantanti. Cattelan è stato il giudice della gara tra cantanti. Prima di entrare però era appunto dietro le quinte e ha seguito ciò che è successo.

Oggi Cattelan ha parlato di questa esperienza fatta durante il weekend su Radio Deejay nella sua trasmissione Catteland. Chi lo segue in radio sa bene che preferisce parlare di vita quotidiana anziché propriamente di musica, così oggi ha raccontato cosa ha fatto nel weekend. Tra le esperienze ha menzionato Amici di Maria De Filippi, specificando subito di essersi molto divertito anche se è capitato “in una puntata un po’ piccante”. L’ha definita così.

In effetti si è trattato della tesissima puntata sui fatti di Capodanno. Cattelan dietro le quinte di Amici ha provato a capire cosa fosse successo, ma nessuno gli ha svelato niente. Queste le sue parole in radio oggi:

“Sono arrivato lì e c’erano tutti che piangevano, si scusavano. Lì per lì ho detto cosa hanno fatto, hanno ammazzato qualcuno? Per stemperare, come faccio sempre. Erano invece tutti molto seri e mi dicevano “no no, stavolta l’hanno combinata grossa i ragazzi’. Nessuno lo ha detto neanche a me”

Insomma come suo solito ha tentato di scherzare e stemperare la tensione, senza successo però. Ha tentato più volte di indagare e di capire cosa avessero combinato i sei sotto accusa, anche lui però brancola nel buio come il resto del pubblico. Neanche Rudy Zerbi, suo collega a Radio Deejay, si è lasciato sfuggire qualcosa:

“C’era Rudy, era incaz..o come una iena. Ha richiamato uno dei ragazzi come a scuola e gli ha detto di non ridere. Erano tutti arrabbiati come delle iene e non hanno raccontato neanche a me. Avete passato il weekend a chiedermi, ma non lo so”

Nel corso della trasmissione hanno mandato dei messaggi a Cattelan informandolo sulla teoria della noce moscata ad Amici, che continua a tenere banco tra smentite e conferme. Lui però sembra scettico e fa fatica a credere a ciò che circola sui social:

“Un po’ io non credo alle cose che dicono sul Web e poi mi sembrava una roba talmente stupida che dicevo ‘questa se la sono inventata’. Mi sembrava una ca..ta talmente grossa… Infatti non so se è vero, non prendete le cose come vere. Io non so niente”

Cattelan non ha aggiunto altro su Amici, anche lui non sa nulla. Ha soltanto confermato il clima tesissimo che c’era anche dietro le quinte e che erano tutti davvero molto arrabbiati. Ai suoi ascoltatori ha giurato di essere all’oscuro di tutto: “Vi giuro che a me non hanno detto niente”. Salteranno fuori ulteriori indizi nel corso del daytime di oggi? Il pubblico dei social non ha intenzione di arrendersi e vuole arrivare alla verità.