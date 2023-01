La puntata sul Capodanno di Amici 22 tanto attesa è arrivata. Domenica 15 gennaio 2023 è andata in onda la puntata che passerà alla storia per tutte le cose che sono accadute. Fosse anche solo per il fatto che è rientrato un concorrente che era stato eliminato in seguito a una sfida. Cricca è di nuovo un allievo di Amici 22, ma è meglio procedere per ordine per evitare ulteriore confusione. C’è da dire che l’impressione di trovarsi davanti a una puntata straordinaria del talent show è stata immediata. Già dall’ingresso di Maria il clima è stato surreale, mai vista prima così la conduttrice così come lo studio.

Il pubblico di Amici è famoso per i suoi cori, per le urla a chi è al centro del palco: non è successo nulla di tutto ciò oggi. C’è stato anzi un silenzio tombale. E una Maria De Filippi così arrabbiata non si era mai vista prima. Anzi, più che arrabbiata Maria sembrava delusa e amareggiata. Come se non potesse credere a ciò che hanno fatto i sei allievi del Capodanno ad Amici 22. I colpevoli sono NDG, Tommy Dali, Maddalena, Valeria, Samu e Wax. Non erano seduti dietro al banco, sono entrati in studio dopo e Maria li ha fatti accomodare sugli sgabelli rossi della sfida immediata. Quando sono entrati, inoltre, la conduttrice li ha informati della scelta di non mostrare il video di Capodanno. NDG ha ringraziato.

La produzione ha optato per le sfide immediate, lasciando però ai professori la libertà di cambiare il tipo di provvedimento per i propri allievi. Rudy Zerbi ha eliminato Tommy Dali, perché protagonista di troppi provvedimenti. Prima che uscisse dallo studio, gli altri colpevoli sono corsi ad abbracciarlo. Zerbi ha puntato il dito contro tutti dando loro degli ipocriti, perché dovrebbero mostrare amicizia anche impedendosi a vicenda di commettere certi errori. Riferendosi ovviamente a cosa è successo a Capodanno.

Cricca rientra nella scuola di Amici 22: cosa è successo

La sfida di Samu è stata congelata dal giudice esterno: ha chiesto di vedere entrambi i ballerini su una comparata. Prima di uscire dallo studio e tornare in casetta ha chiesto scusa. Quindi Maria ha parlato della proposta di Lorella Cuccarini: la professoressa avrebbe voluto sostituire Valeria con Cricca. L’ingresso dell’allievo eliminato una settimana fa ha fatto esplodere lo studio, rimasto fino a quel momento in silenzio.

Cricca ha chiesto cosa fosse successo, anche rivolgendosi ai suoi compagni ha chiesto cosa avete combinato. NDG ha scosso la testa, facendo intuire fosse meglio non approfondire la questione. “Credo si vergognino a dirlo”, ha detto Maria. Valeria ha chiesto di parlare, Lorella l’ha zittita: “Aspetta Valeria. In questo momento è meglio che stiate zitti”. Sempre la Cuccarini ha spiegato di aver chiesto di far tornare Cricca perché se avessero scoperto i fattacci di Capodanno prima né avrebbe dato il banco a Valeria né ci sarebbe stata la sfida da parte di Rudy. Quest’ultimo ha confermato: “Bisogna riconoscere chi sta dentro questa scuola in un certo modo e chi no”.

Alla fine Valeria ha detto che non era a conoscenza dei precedenti delle azioni che hanno fatto, altrimenti non lo avrebbe fatto. Lorella ancora una volta l’ha frenata dicendo che sarebbe grave anche fuori dalla scuola. Cricca è rientrato vincendo la sfida contro Valeria, Lorella ha ringraziato produzione e colleghi che hanno accolto la sua richiesta. Maria ha spiegato: “Sicuramente da parte nostra è stato un errore accorgersene dopo, ce ne prendiamo la responsabilità. Quindi era doveroso”.

Maddalena e NDG hanno vinto la sfida, entrambi si sono scusati per l’accaduto. Maria ha spiegato di non aver consegnato ai giudici esterni di canto i nuovi inediti di Wax e NDG perché non meritano di essere sponsorizzati ora. NDG ha ammesso di vergognarsi e che voleva uscire:

“Mi dispiace tantissimo, non ci sono scuse. Mi vergogno di quello che ho fatto. Volevo uscire per la vergogna e per lo sbaglio commesso, pensavo fosse la cosa giusta da fare. Poi ho capito che dovevo metterci la faccia e avere coraggio”

Capodanno Amici 22, le teorie del Web e gli indizi in studio: cosa significa “splatter”

Ogni parola pronunciata da professori, Maria e allievi è stata passata in esame sui social per riuscire a captare indizi sul Capodanno di Amici 22. La conduttrice era molto arrabbiata, basta pensare che quando NDG si è confuso e si stava dirigendo verso il banco lei lo ha fermato così: “Nicolò non ti vai a sedere, te ne vai”.

Ancor più furiosa Maria con Wax. La sua è stata l’ultima delle sfide, Arisa stava parlando con il suo allievo quando lui ha iniziato a camminare per lo studio. Wax ha dato le spalle ad Arisa, Maria lo ha bacchettato per bene: “Wax non dare le spalle alle persone che ti parlano, è educazione. Inizio a non sopportarlo più”.

Quindi sono arrivate le parole di Arisa, che ha ammesso di aver un pensiero più sciolto rispetto ai suoi colleghi sui fatti di Capodanno. Ha definito il tutto “una roba da sfig..i” e ha spiegato di non poter esonerare Wax dalla sfida perché “tu sei stato il capobanda”. Anche in qeusto caso è intervenuta Maria: “Il capobanda è il più cogl…e di tutti, questa è la verità”. Arisa ha fornito altri indizi: “Ci sono tempi e luoghi per fare certe cose. Questa era una cosa splatter”. Infine sempre Arisa ha parlato di Capodanno “splatter” ad Amici 22: cosa significa splatter?

Con il termine splatter ci si riferisce a un sotto-genere cinematografico del cinema horror, basato su effetti speciali come schizzi di sangue e corpi lacerati. Questo potrebbe avvalorare la tesi dei tatuaggi fatti in casa a Capodanno, perché alcuni hanno notato dei disegni sulle mani di NDG e Wax. Quest’ultimo però oggi non aveva più nulla sulle mani. Resta in piedi la teoria della noce moscata, ma è chiaro che la verità sul Capodanno di Amici 22 probabilmente non salterà mai fuori.