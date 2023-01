Amici 22, anticipazioni 22 gennaio: chi entra e chi accede al serale

Sono arrivate proprio questo pomeriggio, puntuali come un orologio svizzero, le nuove anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 22 in programa domenica 22 gennaio. Si tratterà della prima puntata in programma dopo l’enorme polverone scatenatosi al party di Capodanno all’interno della scuola, una festa nel corso della quale com’è ormai noto è successo un fatto molto, molto grave.

Resterà però deluso chi si sarebbe aspettato di saperne qualcosa in più su questo tanto chiacchierato “fattaccio”. Stando alle indiscrezioni apparse come sempre grazie alle talpe di Amici News, infatti, nel corso della prossima puntata si cercherà di voltare pagina, parlando di tutt’altro. Ecco dunque, in breve, tutto quello che è trapelato online in merito.

Anticipazioni della puntata di Amici 22 del 22 gennaio: un nuovo accesso al serale e un nuovo concorrente

Potranno tirare un sospiro di sollievo tutte le giovani fan di Samu, il ballerino che la scorsa settimana aveva sostenuto la sfida il cui risultato era però stato messo in stand by: Samu infatti rimarrà nella scuola ancora per un po’. C’è a proposito, un colpo di scena: il suo sfidante Paky farà comunque il suo ingresso nella scuola e a deciderlo è stata la maestra Alessandra Celentano, che lo voleva a tutti i costi seguire e quindi ha fatto richiesta di un banco aggiuntivo a sorpresa. Attenzione però perché il destino di Samu è ancora sospeso: il ballerino manterrà il banco almeno fino alla prossima settimana, quando dovrà sostenere una nuova sfida.

Ci sono inoltre belle notizie per i fan di Isobel. La ballerina non soltanto vincerà la gara di ballo (giudicata da Virna Toppi, Simona Tribuna e Riccardo Cocchi) ma otterrà anche la tanto attesa maglia del serale. Lato ballo ci sarà l’ennesimo scontro fra Celentano e Todaro per la scelta di Mattia di non eseguire un compito assegnato; a quanto pare, inoltre, il ballerino Gianmarco sarà assente.

Per quanto riguarda il canto invece andrà in scena una gara giudicata da Gerry Scotti, che assegnerà la prima posizione ad Aaron, la seconda ad Angelina e la terza a Cricca. Nonostante il traguardo, Rudy Zerbi si rifiuterà di dare ad Aaron la maglia del serale.

Da segnalare inoltre due sfide speciali, una di ballo e una di canto. La prima sarà vinta da Samu, che potrà così esibirsi al concerto di Achille Lauro. La seconda la vincerà Cricca, che potrà registrare il video ufficiale del suo inedito.