Avete notato la strofa di Piccolo G sulla noce moscata ad Amici 22? Non si sa se si tratta di una coincidenza o se davvero l’allievo di Rudy Zerbi avesse intenzione di lanciare delle frecciate. Le sue parole in realtà possono essere lette in più modi. Fatto sta che qualcuno sui social ha pensato a un vero e proprio dissing verso i colpevoli del Capodanno gate. Nella musica rap, il dissing è un brano o una frase con cui si vuole prendere in giro, insultare o criticare qualcuno o qualcosa. Va ricordato che dei sei che si sono resi protagonisti di quella nottata, ovvero Samu, Maddalena, Valeria, NDG, Tommy Dali e Wax, due non sono più nella classe. Valeria ha perso la sfida con Cricca mentre Tommy Dali è stato eliminato seduta stante da Rudy.

Gli altri quattro sono seduti ancora dietro ai banchi della classe perché hanno vinto la sfida. In realtà Samu è ancora in bilico, perché Alessandra Celentano ha dato un banco allo sfidante Paky e quindi Samu dovrà affrontare una nuova sfida e vincerla per restare nella scuola, come tutti gli altri colpevoli di Capodanno. Non si parla più di ciò che è successo, per Maria è un capitolo chiuso nonostante sia ormai venuto fuori cosa è successo. Dagospia ha confermato la teoria del Web: gli allievi hanno usato la noce moscata in modo improprio.

Sempre sul Web si era mormorato, inoltre, che dopo il fattaccio alcuni si fossero sentiti male. Che tra l’altro è una conseguenza dell’abuso di noce moscata, che ha effetti allucinogeni. Alla luce di tutto questo le parole di Piccolo G su Fuori dal Tunnel di oggi sembrano un chiaro riferimento a quanto è accaduto in casetta. Per chi non avesse fatto caso o non avesse intercettato bene le parole, questa è la strofa:

“Non vado a festine o festoni

Pieni di ragazzoni che compion le peggio azioni

Con le peggior canzoni, le peggio tradizioni

Fanno grandi bicchieri e dopo grandi contrazioni”

Alla parola “contrazioni” Piccolo G si è piegato come avesse mal di pancia. Ciò che magari è successo ai sei di Capodanno, o ad alcuni di loro. Su Twitter qualcuno ha notato le frecciatine di Piccolo G sulla noce moscata, la ciliegina sulla torta a un’esibizione comunque molto apprezzata dal pubblico. Piccolo G avrà voluto davvero colpire, in qualche modo, i suoi compagni? Magari ha solo preso spunto per scrivere delle barre. Oppure il suo scopo era far capire, in musica, ai giovanissimi che seguono Amici 22 che quel comportamento è sbagliato.

Piccolo che fa il dissing alla classe per il noce moscata gateeee #amici22 — Angie (@crimsongie) January 22, 2023