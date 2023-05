Arriva un nuovo scoop sui due giudici del Serale di Amici di Maria De Filippi 2023 a pochi passi dalla finale. Si parla di Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, i quali pare siano stati beccati insieme in un locale. Qui i due artisti non sarebbero apparsi come semplici amici. Almeno questo è ciò che riporta un utente su Instagram che scrive a Deianira Marzano. Tempo fa, l’influencer – sostenuta da Amedeo Venza – aveva lanciato il suo rumor rivelando che probabilmente tra i due poteva essere nato un rapporto che va oltre una semplice amicizia.

A Verissimo Giofrè e Bravi hanno confermato di essere entrambi impegnati sentimentalmente. I due giudici di questa 22esima edizione del talent show di Maria De Filippi non avevano, però, fatto riferimento a una loro relazione. Per questo sembrava che da parte loro fosse arrivata la conferma che ci fosse solo un’amicizia. Ora questo nuovo rumor fa pensare il contrario. Ma va precisato che tale indiscrezione va assolutamente presa con le pinze, in quanto non c’è alcuna prova al riguardo e a parlare è una persona che preferisce restare anonima.

Non solo, se mai dovesse esserci una relazione amorosa in corso, saranno Giuseppe e Michele a dirlo al pubblico che li segue. Intanto, Deianira riporta questo gossip, oscurando però i nomi dei due giudici. Ma come è possibile notare, si capisce che si parla di Giofrè e Bravi.

“Ciao Deianira ancora una volta tu e Amedeo avevate ragione. Ho visto – – al tavolo accanto al mio. Erano soli, meravigliosi. Mi hanno dato l’idea di una coppia. Non ho fatto foto, avevo troppa paura”

Questa utente che ha scritto a Deainira ha assicurato di averli beccati insieme, ma ha preferito evitare di fare delle foto, timorosa di essere scoperta dai diretti interessati.

Amici 22 finale: chi vincerà tra Angelina, Isobel, Wax e Mattia?

Domenica 14 maggio 2023 andrà in onda in diretta la finale della 22esima edizione di Amici, che eleggerà il nuovo vincitore. Per il momento i sondaggi vedono come probabile vincitrice Angelina Mango. Ma appena sotto si trova Isobel, che potrebbe effettivamente alzare l’ambita coppa, in quanto è davvero molto amata dal pubblico di Canale 5.

Non bisogna sottovalutare i fan di Mattia Zenzola. Il ballerino di latino americano è sostenuto da tantissimi telespettatori, sin dalla passata edizione. Quando ha avuto modo di ripercorrere la sua lunga esperienza nel talent show sono tanti coloro che si sono commossi per lui e che chiedono agli altri telespettatori di portarlo alla vittoria.

Discorso diverso per Wax, il cui padre durante il daytime di ieri ha conquistato il pubblico. Infatti, il cantante di Anni 70 risulta nei sondaggi con pochissimi voti da parte di chi sta cercando di farsi un’idea sul vincitore. Non resta che attendere la finale, che avrà come protagonisti proprio i telespettatori. Non saranno i giudici a votare nell’ultima serata, bensì il programma si baserà sui risultati ottenuti dal televoto.