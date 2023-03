I tre giudici di Amici di Maria De Filippi – Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè – sono stati protagonisti di una curiosa intervista a Verissimo. Lungo la chiacchierata, su impulso costante di Malgioglio, è emerso che il cantante e il ballerino sono felicemente fidanzati. L’istrionico paroliere è riuscito a far ammettere ai due giovani verità inaspettate dopo averli pungolati e invitati ad essere meno riservati. Quella che era iniziata come una conversazione goliardica è terminata con due scoop. La padrona di casa Silvia Toffanin, alquanto divertita della piega presa dall’ospitata, alla fine ha ringraziato Cristiano visto che ci ha pensato lui a fare l’indagatore del cuore.

“Io ho il coraggio di dire le cose, loro no“, la punzecchiatura di Malgioglio indirizzata ai due colleghi, ritenuti troppo abbottonati. “Il coraggio magari arriverà…”, la replica di Giofrè che ha provocato la contro risposta di Cristiano: “Ma non dirmi che non hai una storia, dai…”. Silvia Toffanin, estremamente dilettata dalla chiacchierata, ha chiosato un “Non so come uscirne da questa intervista…”. Subito dopo ha ripreso parola il vulcanico Malgioglio: “Io sono sconvolto perché dicono che non hanno storie, dovete dirlo…”. Inaspettatamente è intervenuto Michele Bravi, che ha lasciato intendere a chiare lettere di avere una love story: “Ti faccio contento: io di solito pubblico sempre canzoni tristissime su storie che finiscono. Ora è un po’ che non pubblico canzoni”.

Maglioglio soddisfatto dell’ammissione è poi tornato a mettere sotto torchio Giofrè, svelando di averlo udito parlare in modo romantico al telefono: “L’altro giorno lui parlava in inglese e, da quel poco che ho capito, ho compreso che ha una storia d’amore. Non so se a Los Angeles, a New York o Londra, ma ce l’ha”. A questo punto il danzatore è capitolato, confermando che c’è una persona nella sua vita: “Sì, ho una storia, a Los Angeles”.

“Ecco siamo tutti e tre impegnati”, la chiosa finale di Malgioglio, che ha portato a termine la missione che si era prefissato, riuscendo nell’impresa di strappare le confidenze sentimentali ai suoi due compagni di avventura ad Amici. “Grande Cristiano, alla fine mi hai aiutata”, ha festeggiato Silvia Toffanin che si è detta pronta ad accogliere singolarmente i tre giudici per un’intervista più approfondita sui loro affari di cuore.

Amici di Maria De Filippi: Giuseppe Giofrè, chi è l’ex fidanzato Adam Vesperman

Giuseppe Giofrè è dichiaratamente Gay. Sulla sua situazione si sa poco. In passato ha avuto una relazione negli States con il ballerino Adam Vesperman, famoso per aver vestito i panni di Billy Elliot nel musical omonimo. Fino ad oggi non si sapeva se avesse un partner. Ora è emerso che un ‘lui’ c’è… Non resta che scoprire l’identità del suo nuovo compagno.