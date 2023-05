Amici 22 finale, Mattia rivede Christian: il video manda in tilt il web

Durante il daytime del 9 maggio 2023, in vista della finale, Zenzola non trattiene le lacrime quando rivede sullo schermo il suo amico

Mattia Zenzola ha un pubblico importante che lo segue ad Amici di Maria De Filippi, sin dalla scorsa edizione. E tra i suoi fan c’è Christian Stefanelli, che sui social network continua a sostenerlo. Un’amicizia, la loro, che nella 21esima edizione ha appassionato tantissimi telespettatori. Oggi quella parte del pubblico non ha dimenticato il rapporto speciale nato nel talent show di Maria De Filippi e ne dà conferma proprio in queste ore, quando va in onda il daytime del 9 maggio.

Mattia ha modo di ripercorrere tutta la sua esperienza nella Scuola più conosciuta d’Italia, che l’ha accolto a settembre del 2021. Un infortunio l’ha allontanato dal Serale della passata edizione e anche dal suo grande amico Christian, che invece ha avuto modo di continuare la sua corsa fino alla fine. Tra le lacrime Zenzola ha dovuto lasciare il talent, consapevole però che l’edizione successiva l’avrebbe riaccolto. E così è stato. Maria e Raimondo Todaro hanno mantenuto la promessa e Mattia è diventato un nuovo allievo della 22esima edizione del programma.

Nel ripercorrere tutta questa lunga esperienza, è possibile assistere a un momento che è rimasto impresso nelle menti di molti telespettatori. Si tratta della scena in cui Christian in lacrime aveva dovuto salutare Mattia ad Amici di Maria De Filippi. Dopo aver ricevuto la notizia che avrebbe dovuto abbandonare la scuola prima del Serale, Zenzola era tornato in Casetta e subito aveva dato il triste annuncio all’amico.

In quel momento, Christian non aveva trattenuto le lacrime e si era lasciato andare a un pianto disperato, non riuscendo a immaginare di continuare questa esperienza senza Mattia. Una scena che mostra un lato inedito dei due ballerini e che porta sul piccolo schermo l’aspetto più umano di questi giovani ragazzi, anche perché sia Christian che Zenzola hanno sempre dimostrato di essere persone genuine e pure.

Rivedendo in questo filmato Stefanelli, Mattia non trattiene oggi le lacrime. Zenzola si alza in piedi e non riesce neppure a guardare quello spezzone del video. “No Chri! Non ce la faccio! Mio fratello! Quanto mi manca”, afferma piangendo il ballerino di latino americano. Insieme a lui anche molti telespettatori non riescono a trattenere le lacrime di commozione.

“il pezzettino con christian mi ha spezzato”

anche a noi mattia, anche a noi #amici22 pic.twitter.com/JrrcdbBFgT — ????????????????¹⁶MATTIA È IN FINALE???? (@_notanny_) May 9, 2023

Persino su quella scalinata della Casetta, Wax ammette di essersi commosso per le scene appena viste. Questo anche perché è innegabile che Mattia Zenzola nella Scuola è cresciuto davvero tanto. Il ballerino di Raimondo Todaro è stato protagonista di dure critiche del ballerino professionista Umberto. Nonostante questo, si è sempre contraddistinto per la sua timidezza ed educazione.

Una timidezza che sul palco non esce fuori e lascia invece spazio all’impegno messo per migliorare nel ballo. E il suo talento è stato riconosciuto anche da Alessandra Celentano, che sebbene non sia la sua insegnante l’ha aiutato molto nel suo percorso. Ora non resta che attendere la finale della 22esima di domenica 14 maggio per scoprire chi vincerà tra Angelina, Wax, Isobel e Mattia.