Amici, Umberto sbotta contro Mattia: “Mai visto così”, Benedetta top

Umberto Gaudino nella Scuola di Amici di Maria De Filippi si lascia andare a una sfuriata contro Mattia Zenzola. Il daytime inizia proprio con il ballerino di latino americano, che si trova in sala prove con Benedetta. Quest’ultima lo riprende duramente, facendogli notare che il suo atteggiamento è decisamente sbagliato. Si capisce subito che Umberto ha lasciato la stanza infastidito da qualche comportamento di Mattia. Benedetta richiama il collega facendogli notare che dovrebbe cercare di evitare di lasciarsi andare a certi atteggiamenti durante le prove.

Di sicuro in questa 22esima edizione Benedetta si è dimostrata una persona saggia, pronta a dare i suoi consigli con obiettività. Infatti, sono tanti i telespettatori contenti di vederla ancora nella Scuola come compagna di Zenzola per i balli di coppia. Questa volta non può non rimproverare Mattia, che già in passato era stato ripreso da Umberto. Ecco che da solo Zenzola ha modo di avere un confronto a distanza con Gaudino, che in qualità di ballerino professionista da due anni lo aiuta a preparare le coreografie. A quanto pare, però, Mattia non sarebbe così propenso ad ascoltare i suoi consigli per migliorare.

In collegamento con la sala prove, Umberto ad Amici 22 appare davvero furioso con Mattia. Il pubblico ammette di non aver mai visto il ballerino così arrabbiato. In effetti, in questi anni, non aveva mai fatto una sfuriata del genere. Fuori di sé, Gaudino afferma:

“In questo momento ho bisogno di parlare. Come tu stai facendo il tuo percorso, noi ci mettiamo a disposizione per voi. Ci vuole rispetto. Da parte tua non c’è mai un sorriso o un approccio positivo a quello che si fa. Il fatto che io devo stare lì a parlare con un ragazzino mi fa girare le scatole. Ti stavo facendo delle correzioni e tu mi parli di un altro passo, per me è mancanza di rispetto. Va bene tutto, ma sono arrivato al limite. Dato che credo in te, mi dà noia”

Mattia appare dispiaciuto per l’accaduto e ammette che questa sfuriata da parte di Umberto è più che giusta. Il ballerino di Raimondo Todaro si rende conto che sta sbagliando con questo suo modo di fare. “Io mi arrabbio con me stesso”, spiega Zenzola. Dichiara che dentro di sé c’è il caos e si dice dispiaciuto perché a volte si comporta “come uno scemo”.

Inizialmente, però, Umberto non riesce a credergli. “Se me lo avessi fatto questo discorso un mese fa ci sarei cascato”, dichiara Gaudino, profondamente deluso. Il ballerino professionista fa presente di aver ascoltato molto Mattia in questo suo percorso, ma da parte sua non vede la volontà di crescere e migliorarsi. “Io vedo le stesse cose che vedevo l’anno scorso”, afferma Umberto.

Non finisce qui, il ballerino chiede a Mattia se è davvero disposto a migliorare i suoi difetti. “Hai ragione. Per come mi comporto qui sembra questo. So che non ci crederai, però mi devo impegnare tanto su questo”, risponde Zenzola, che sembra pronto a scoppiare in lacrime. Umberto mette un punto a questo confronto, mostrandosi più comprensivo:

“Lascia stare la sfuriata di prima. Tu devi crescere! Ci siamo chiariti. Fammi vedere, quando ci vediamo, la differenza. Io ti voglio bene e lo sai”

Umberto così nero non l’ho mai visto #Amici22 — ste00 (@stefani92857649) March 29, 2023

Non ho mai visto Umberto così.#Amici22 — Sonia (@soniloquio) March 29, 2023

Amici 22: nuovi guanti di sfida tra lacrime e confessioni

Nuovi guanti di sfida per gli allievi del Serale. Il primo è per Maddalena, la quale si ritrova di nuovo a sfidare Isobel per volere di Alessandra Celentano. La ballerina di Emanuel Lo poco dopo si sfoga ammettendo di non sentirsi apprezzata, soprattutto per via di questo continuo confronto con la sua collega. Intanto, Isobel ricorda i momenti drammatici della sua vita, dalla notizia della malattia della sua amica, alla morte di sua nonna e a quella della zia. La ballerina scoppia a piangere, mentre risponde a una domanda di Maria De Filippi.

“Isobel mi dispiace, io non volevo toccare dei tanti”, dichiara la conduttrice, che parla con i ragazzi collegandosi a distanza con la Casetta. “In realtà sono molto fragile e delicata”, spiega in lacrime Isobel. Nel frattempo, arriva anche per Ramon un guanto di sfida da parte di Raimondo Todaro. Si tratta di una coreografia che lo vedrà scontrarsi con Mattia. Ramon non appare per nulla spaventato, anzi è felice di mettersi alla prova in quanto ritiene che si tratti di una sfida “sensata”.