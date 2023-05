I genitori di Wax approdano nello studio di Amici di Maria De Filippi per una grande sorpresa. Inizialmente Matteo Lucido – questo il suo nome vero – trova un regalo in sala prove: un quadro realizzato da sua mamma Maura. Dopo di che, in un’altra sala scopre dentro una scatola una collana creata dal padre Enrico. La mamma con un messaggio audio si dice sicura che Wax tornerà a casa come una persona diversa, sebbene per lei resti sempre il suo “ineguagliabile Matteo”.

Lo ringrazia per l’avventura che attraverso lo schermo ha fatto loro vivere in questi mesi e conclude così: “Ti auguro tanta gioia e felicità. Ti amo”. Wax è felicissimo di ascoltare queste parole della mamma e si dice fiero di se stesso per questo. “Non ho parole, solo emozioni in questo momento. Lei è una pittrice, dipinge sempre, è un’artista. Ed è grazie a lei se canto”, confessa il cantante arrivato in finale. Invece, il padre fa notare che Wax sin da piccolo è sempre stato unico nei gesti e nei suoi travestimenti. A questo punto, il papà svela alcuni dettagli:

“Poi a un certo vita è cambiata, è diventata meno bella figlio mio. Al sogno si sostituisce la dura realtà, ma non c’è nulla di strano Matte, si diventa adulti. Molti credono che da adulti si smette di sognare. Tu continui a tenere il negozio di giocattoli che hai in testa. Sai che ti dico? Hai riaperto anche il mio. Tu lo sai che è sempre stato un po’ aperto. Il mio sogno si è realizzato ed è quello di vederti felice. Spero che la vita per te cambi e che tu abbia tutto quello che meriti. Sei riuscito a farci fare cose mai fatte prima, guarda”

A questo punto, appare sullo schermo di una TV due mani che si stringono a tavola. Wax ad Amici 22 riconosce subito la mano del padre, fa fatica a riconoscere poi quella della mamma. Questo forse perché i due sono separati. Non si sa di preciso che questo rispecchi la realtà dei fatti, ma nel vederli insieme Wax resta davvero stupito.

Il filmato mostra i due genitori seduti a tavola, uno di fronte all’altra, e man mano che si allontana l’inquadratura si capisce che si trovano proprio nello studio di Canale 5! Il papà invita subito Wax a raggiungerli. “Ma dai è un sogno”, dichiara il cantante nel vederli insieme in quello studio dove questa speciale esperienza sul piccolo schermo è iniziata e dove si concluderà domenica 14 maggio 2023 con la finale.

“Sono contentissimo. Da otto mesi che non ci vediamo”, afferma sorpreso ed emozionato Wax, diviso dai genitori attraverso il plexiglass. Dunque, il cantante ha modo di abbracciare i due genitori solo a distanza. Il padre prende la parola e appare davvero entusiasta del percorso fatto dal figlio: “Ti rendi conto che cosa hai combinato? Ci canti una canzone?”.

Così Wax canta per loro la sua Anni 70 e qui il padre conquista ancora di più il pubblico. Infatti, l’uomo inizia a ballare per il figlio dalla parte opposta dello studio mostrandosi felice per e orgoglioso di ciò che sta accadendo. Non solo, mentre balla, il padre di Wax canticchia la canzone e i fan esultano sui social network.

Amici 22 finale: Isobel e il suo bellissimo percorso

Dopo Mattia Zenzola, oggi tocca a Isobel rivivere il suo percorso nella Scuola di Canale 5. La ballerina australiana dal 2019 ha tentato di accedere alle selezioni del programma, direttamente dal suo Paese. Ma solo quest’anno è stata accettata, in quanto è cresciuta e ha imparato meglio la lingua italiana.

Tutte le scene del filmato emozionano il pubblico che tanto si è affezionato a lei. Non solo i telespettatori, anche i suoi compagni d’avventura sono molto legati a lei. “La tua energia è potente e non solo quando balli”, dichiara Wax mentre Isobel non trattiene le lacrime. E ancora anche Angelina Mango le riserva tanti complimenti: “Vorrei essere come Isobel, è un’ispirazione. Anche il modo in cui affronta le cose e parla con le persone. Ha 20 anni e sembra una vecchia. Perché è saggia Isobel, non è facile trovarle persone così a 20 anni“.

“In realtà è lei che è stata tanto importante per noi. Mi ricordo quando è arrivata, è cambiata l’atmosfera proprio”, precisa invece Mattia per descrivere Isobel.

esatta rappresentazione di me che guardo wax cantare anni 70 davanti ai genitori con papà enrico gasatissimo#amici22 pic.twitter.com/MrWarfXEPo — nadia ☽ ???????????????????? ???????????? ???????? (@tigxtrope) May 10, 2023

Abbiamo capito da chi ha preso wax ???????????? #amici22 pic.twitter.com/Md81tn7Mjb — mehtap????????‍♀️| waxiella era (@halohalohalo51) May 10, 2023