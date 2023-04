La puntata del Serale di Amici in onda sabato 22 aprile ha visto arrivare al ballottaggio finale tre veterani di quest’edizione: Ramon, Cricca e Mattia. Tutti e 3, infatti, sono nella scuola fin da Settembre. Tra i tre, il primo a salvarsi è stato Mattia, che è subito rientrato in gara. I restanti due hanno dovuto scoprire in casetta il loro destino. Dopo un’aguerritissima sfida, Maria De Filippi ha comunicato loro la decisione presa dai giudici: l’eliminato della sesta puntata di Amici è Ramon. Per il ballerino, però, c’è stata una buona notizia: ha, infatti, ricevuto un contratto di 6 mesi con la Complexions Contemporary Ballet di New York.

Amici: il popolo del web insorge contro Cricca

Sui social è scoppiata una nuova protesta dopo il verdetto. Il pubblico di Amici sembra essersi ormai arreso alle discutibili decisioni della giuria. Ogni settimana, infatti, il popolo del web si mostra sempre in forte disaccordo con la scelta dell’eliminato. Anche questa volta non è stato da meno, dato che ha dovuto abbandonare il programma un ballerino eccezionale di danza classica come Ramon. A maggior ragione dopo che, durante la serata, è stato attaccato da Cristiano Malgioglio, il quale lo ha accusato di ripetere sempre gli stessi passi, inscenando una forte reazione da parte della Celentano.

Ma, ciò che ha fatto più infuriare gli spettatori è stato l’allievo contro cui ha perso la sfida, ovvero Cricca. Il cantante della squadra di Lorella Cuccarini, infatti, è andato più volte al ballottaggio, finendo sempre per essere salvato. Gli utenti di Twitter non riescono proprio a spiegarsi il perché di questa protezione nei confronti dell’allievo e sostengono, addirittura, che sia raccomandato. Secondo quanto ‘cinguettato’ sul social network, Cricca sarebbe il “protetto” di Maria di questa edizione, motivo per cui si starebbe cercando di farlo rimanere più a lungo.

Chiaramente, è giusto ribadire che si tratta solamente di supposizioni e commenti da parte del popolo del web e non c’è nessuna prova o veridicità dietro queste insinuazioni. In fin dei conti, i tre giudici hanno un proprio gusto personale e sembrerebbero apprezzare particolarmente il cantante romagnolo.