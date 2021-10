Amici 21, Zerbi assegna a LDA le canzoni del papà: la reazione di Gigi

Un curioso compito per Luca da parte del suo insegnante oggi: dovrà preparare un brano a scelta fra tre di suo padre, Web in delirio

Rudy Zerbi ne ha pensata un’altra delle sue ad Amici 21: LDA canterà una canzone di papà Gigi D’Alessio. Luca è entrato nella scuola non nascondendo chi è, anche perché sarebbe stato difficile non far sapere di essere il figlio di Gigi D’Alessio, ma a sottolineare subito la parentela è stata Anna Pettinelli. Quest’ultima sin dalla prima puntata ha fatto paragoni tra LDA e papà Gigi, una cosa che il pubblico non ha gradito affatto. E ha infastidito anche Zerbi, così come non ha fatto piacere a Luca. Le critiche della Pettinelli sono andate avanti di puntata in puntata: non le piace né modo di cantare né il modo di scrivere di LDA.

Per Rudy è giunto il momento di far cambiare idea alla sua collega. Anzi, di dimostrare a tutti che non è come lei sostiene e quindi mettere LDA nelle condizioni di dimostrare di essere altro. Di essere anche lontano da quelle critiche. “Le cose che abbiamo sentito sono problemi della Pettinelli”, ha specificato. E soprattutto di non essere il Gigi D’Alessio 3.0, come lo aveva definito la Pettinelli. Nel daytime di oggi Zerbi ha chiamato a rapporto il suo allievo per mostrargli un video con tutte le critiche di Anna. LDA ha detto di non essere d’accordo con ciò che dice l’insegnante e di essere disposto a farle cambiare idea.

Zerbi è certo del talento di LDA di Amici 21 e lo terrà nella scuola fin quando lui dimostrerà di avere questo talento. Per lui quindi è giunto il momento di mostrare il vero LDA 3.0 e di iniziare a risolvere “i problemi della signora”, riferendosi alla Pettinelli. Per farlo faranno un percorso che inizia con tre canzoni molto particolari. Ha invitato l’allievo ad ascoltarle, senza dire nient’altro. Difficile non riconoscere la canzone di Gigi D’Alessio già dalla prima nota, perché è una delle più famose e più amate: Non dirgli mai.

La reazione di LDA alle canzoni del padre? Stupito. “Abbastanza famigliare”, ha detto. L’alunno è rimasto spiazzato da questa scelta del professore in un primo momento, poi ha iniziato a canticchiare le canzoni. Oltre a Non dirgli mai, ha sentito anche Mon Amour e L’amore che non c’è. Luca era entusiasta di questo compito: “Vai vai, le facciamo”. Non dovrà prepararle tutte, ma sceglierne solo una. Luca ha chiesto se può anche scriverci sopra e Zerbi ha risposto di sì: potrà farne ciò che vuole.

“Ci sono. Sono carichissimo. Poi sono curioso di vedere quello che dice… Non solo la Pettinelli, anche il buon Gigi”, ha detto LDA. Il giovane è uscito dalla sala prove felice ed euforico per questo compito, cantava le canzoni del padre e continuava a ripetere “non ci credo”. Arrivato in casetta ha camminato da una stanza all’altra alla ricerca di tutti i suoi compagni a cui ha ripeto la stessa cosa: di aver incontrato Zerbi che gli ha assegnato le canzoni del papà. Insomma, LDA è felice di poter lavorare con i brani di Gigi D’Alessio, il pubblico è curioso del risultato adesso.

Non solo, perché vedere il ragazzo correre da un compagno all’altro per raccontare la cosa ha divertito molto i fan sui social. Twitter è impazzito vedendo l’euforia di LDA, ma intanto è arrivata anche la reazione di Gigi D’Alessio su Instagram! Il cantante non ha scritto nulla, né commentato, ma si è limitato a mettere “mi piace” al video sul profilo ufficiale di Amici. Insomma, sembra approvare per il momento, e di sicuro sarà una grande emozione per lui ascoltare il figlio che canta una versione personale di un suo successo. Sarà l’occasione di un nuovo duetto, dopo quello già registrato?