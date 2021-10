Amici 21, LDA ha inciso una canzone con papà Gigi D’Alessio: il duetto

Avete mai ascoltato la canzone di LDA con papà Gigi D’Alessio? I fan del cantante partenopeo saranno già a conoscenza di questo brano inciso insieme, ma tra chi sta apprezzando LDA ad Amici 21 magari c’è chi ancora ne è all’oscuro. Luca D’Alessio, questo il vero nome dell’allievo di Rudy Zerbi, si è presentato ai provini di Amici senza dire di chi è figlio. Un chiaro segnale alla produzione e ai professori: vuole farcela da solo, né essere classificato come “figlio di”.

La maggior parte del pubblico è dalla sua parte, lo apprezza come artista, o aspirante tale, e fa il tifo per lui. I commenti sulle pagine social di Amici parlano chiaro. Ma tra tanti commenti di sostegno non mancano coloro che lo considerano un raccomandato. Certo è che, se così fosse, Zerbi non lo avrebbe punito già per la seconda volta. Nella scuola di Maria De Filippi non si fanno sconti a nessuno. E se LDA avesse voluto una corsia preferenziale si sarebbe fatto aiutare dal padre, che è da decenni sulla scena musicale.

Chi apprezza il ragazzo e magari è anche fan del padre allora non può perdere questa chicca: la canzone di LDA con papà Gigi prima di Amici. Non si tratta in realtà di un inedito, bensì di una nuova versione di un vecchio brano di Gigi. La canzone che hanno cantato insieme è Di Notte ed è contenuto nella raccolta Buongiorno, pubblicata a settembre 2020. Nel disco in questione sono presenti tanti vecchi successi di D’Alessio ma riarrangiati con artisti emergenti della scena musicale partenopea.

Buongiorno è un progetto a cui Gigi tiene molto, ha portato con sé anche alcuni di questi ragazzi al Festival di Sanremo nella serata in cui è stato ospite. In quella occasione Luca non c’era, ma mesi prima a Domenica In sì. E in quel progetto non poteva mancare un duetto di Gigi D’Alessio col figlio LDA. Chissà se dopo Amici 21 Luca chiederà al padre di duettare con lui nel suo primo disco. Questo sempre che riesca ad arrivare in fondo al Serale e raggiungere il traguardo del primo album.