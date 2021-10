Amici 21: Todaro è una furia con Mattia e Christian, Zerbi punisce LDA

Christian e Mattia sono in sfida ad Amici 21 dopo un provvedimento disciplinare. La casetta in cui vivono gli allievi è stata trovata in condizioni pessime tra disordine e sporcizia, così come è successo nella scorsa edizione anche quest’anno ci sono state delle punizioni. Quattro allievi sono andati in sfida. La produzione si era offerta di sorteggiare i quattro nomi, due cantanti e due ballerini, ma giustamente chi collabora alle faccende domestiche si è lamentato della possibilità di finire in sfida. Insomma, oltre al danno anche la beffa: se fosse uscito un nome che non meritava la punizione non solo sarebbe stato tra i pochi a collaborare ma sarebbe stato anche punito.

Così i ragazzi hanno fatto una votazione anonima e sono usciti i quattro nomi in sfida. I due ballerini sono entrambi seguiti da Raimondo Todaro, che nel daytime di oggi ha incontrato Mattia e Christian. I ballerini erano già arrabbiati per la votazione, sostenendo di essere quasi vittime di un complotto. Oggi si sono imbattuti in un Raimondo Todaro furioso ad Amici 21: il professore ha dato loro una bella strigliata! Era molto deluso da quanto accaduto e non ci ha girato molto intorno nel dirlo. Appena Mattia ha detto che hanno dei dubbi sul perché sono loro in sfida, Todaro non gli ha dato molto tempo di rispondere: la maggioranza ha fatto i loro nomi, un motivo ci sarà. Non crede al complotto, insomma.

Todaro ha rimproverato duramente Mattia e Christian, non si aspettava che sarebbero stati puniti per questo motivo. Si aspetta disciplina da parte loro. La sfida sarà giudicata dai professori stessi e Raimondo non ha nascosto che sarà condizionato anche da questo provvedimento disciplinare:

“Per me la prima cosa è il comportamento. […] Il rispetto che dovete avere per le altre persone e il rispetto delle altre persone che vi dovete guadagnare è la prima cosa nella vita. […] Più che arrabbiato sono deluso, perché vi sta mancando il rispetto da parte dei compagni. […] Siete proprio due polli, non si può andare in sfida per una cosa del genere. Queste cose infastidiscono. La sfida la giudichiamo noi, lo sapete? Io nel dubbio vi faccio andare a casa, ve lo dico già oggi, perché non lo meritate. Per rimanere dovete essere tremila volte superiori. Se ho il dubbio prendo l’altro. […] È la cosa più brutta che poteva capitare. Quando me lo hanno detto sono rimasto senza parole, deluso barra schifato”

Per Todaro al primo posto c’è il rispetto nella vita e nel lavoro. Per questo ha invitato i due allievi a chiedere scusa prima di tutto a loro stessi. Tornati in casetta i due ballerini erano visibilmente scossi. Non hanno detto nulla agli altri compagni che chiedevano come fosse andata, solo Dario li ha raggiunti nella loro camera per capire cosa fosse successo davvero. Christian e Mattia erano molto nervosi, hanno continuato a sostenere di non essere loro quelli che non collaborano in casa. Sembrano convinti di essere vittime di un complotto: Christian avrebbe sentito Inder e altri tre o quattro mettersi d’accordo per fare i loro nomi. “Il problema non è la sfida, è che passo per quello che non fa niente. Mi dà fastidio”, ha detto Christian.

Anche LDA è stato doppiamente punito da Rudy Zerbi. Lui è fra i nomi indicati per il provvedimento disciplinare, ma pare che non tenere in ordine la casetta non è stata la sua unica mancanza. Rudy ha mandato un video in casetta e ha rimproverato l’allievo sia per la pulizia sia per altri motivi. LDA ha usato il cellulare quando non era permesso per ben tredici volte e ha già collezionato cinque ritardi. Per questo motivo Zerbi ha deciso che LDA preparerà da solo la sfida, senza l’aiuto dei vocal coach. “Ultimo appello alla maturità”, ha detto Rudy ricordando già altri attriti con Luca. Il cantante ha capito gli errori e ha accettato la punizione. Anzi, ha avuto una reazione sorprendente: si è gasato e ha voglia di vincere questa sfida, e lo ha urlato per tutta la casetta