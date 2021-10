Amici 21, LDA fa imbestialire Zerbi: “Fai la valigina e vai”, lui crolla

LDA è stato sospeso ad Amici 21 da Zerbi. Tutto a causa del suo atteggiamento nei confronti del brano prodotto da D.Whale. Luca inizialmente era molto contento di questa opportunità, quando però ha iniziato a lavorare al pezzo si è accorto che i cambiamenti non gli piacevano molto. All’insegnante di canto ha spiegato che quando cantava gli sembrava di correre; l’insegnante invece provava a fargli capire che i cambiamenti erano minimi. “Mamma mia che schifo”, ha esclamato LDA sentendo il finale della canzone con la nuova produzione. Ovviamente questo atteggiamento di Luca non è affatto piaciuto a Rudy Zerbi, che ha chiesto di incontrarlo. Non ha aspettato la puntata per sospendergli la felpa, no: Zerbi ha già sospeso la maglia a LDA, durante la settimana.

Ha provato a capire cosa fosse successo e cosa fosse cambiato dall’entusiasmo del primo incontro con il produttore al comportamento successivo. Rudy non ci ha girato troppo intorno dicendo a Luca che non può permettersi di criticare il lavoro del produttore perché non ha la sua stessa carriera, non ancora almeno. LDA ha riconosciuto e ha ammesso di essere stato molto maleducato, si è accorto che non avrebbe dovuto contestarlo o almeno non in quei modi. Poi ha spiegato: “Sono stato maleducato a dire è una cag..ta, lo ammetto. Sono stato molto maleducato, lo ammetto. Però non la sentivo più mia”.

Per Rudy le differenze erano così minime che dire di non sentire più sua la canzone era troppo, soprattutto perché ha contestato il produttore dopo due ore di lavoro. Ha rimproverato duramente il suo allievo: “Mi sembra un po’ al di sopra della possibilità che hai al momento di criticare, di esperienza non ne hai molto”. Luca D’Alessio ha riconosciuto di essere stato maleducato e sembrava dispiaciuto. Ma Zerbi non era soddisfatto anche di altro, ovvero delle lamentele di Luca sull’altra assegnazione della settimana. Anche in questo caso gli ha detto che non è ancora nella posizione di dire a Zerbi come agire, visto che è lui l’insegnante e si trovano in una scuola. Insomma, al momento Zerbi non è molto soddisfatto del comportamento di LDA ad Amici 21:

“Se tu ritieni già di sapere tutte queste cose liberissimo di fare il tuo percorso, però prendi la valigina e vai fuori da qua. Fuori da qua sei l’uomo più libero del mondo. Qui dentro devi fare un percorso diverso”

Terzo motivo per il quale Rudy non era contento: non ha apprezzato che LDA non abbia risposto alla Pettinelli quando lo ha paragonato a papà Gigi. Non solo non ha replicato alle critiche pesanti che ha ricevuto ma ha chiesto scusa alla professoressa. Per tutti questi motivi Rudy ha sospeso Luca D’Alessio ad Amici e domenica si scoprirà se la riprenderà o meno. Tornato in casetta, LDA era molto provato ed è scoppiato in lacrime. Ai suoi amici ha spiegato: