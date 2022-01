Amici 21, scontro di fuoco tra LDA e Elena: cosa nascondono i due allievi?

LDA e Elena hanno litigato ad Amici 21 e il loro scontro è finito su Witty Tv. La produzione ha deciso di non lasciare soli i fan del talent in questa settimana verso la prima puntata del 2022, in onda domenica 9 gennaio. Non avendo in programma il classico daytime su Canale 5 si sono serviti della piattaforma di tutti i programmi di Maria De Filippi: Witty. Dopo i video di Natale e di Capodanno è arrivato un nuovo video della lite per le pulizie, nulla di nuovo ma stavolta è sfociata in altro. Sì, in altro, perché la lite tra Elena e LDA durante le feste sembra tutto fuorché una discussione per le pulizie.

I promotori del confronto tra tutti i conviventi sono stati Serena, Cosmary e Alex, che hanno notato disordine e sporcizia nello spazio comune. La discussione si è piano piano aperta a tutti ma colui che si è esposto di più è di sicuro LDA, che non ci sta a passare per uno che non collabora. Lui si è difeso contro le accuse, ma altri hanno provato a fargli capire che forse negli spazi comuni è poco attento. Dato che nei turni delle pulizie fa coppia con Elena inevitabilmente si sono scontrati fra loro. Hanno iniziato ad accusarsi a vicenda di dover sempre chiamare a rapporto l’altro e nessuno dei due cedeva.

Il problema fra i due è evidente: non c’è comunicazione. Lo hanno riconosciuto in tanti in casetta ed è per questo che, secondo loro, non riescono a pulire e ordinare come si dovrebbe. Elena riteneva di dover sempre chiamare LDA, lui rispondeva che è successo solo un paio di volte e di averlo fatto a sua volta con lei. La discussione è degenerata, hanno iniziato a urlare e le posizioni di uno e dell’altra erano chiare: entrambi pensano di avere ragione. Ma nelle parole che si rivolgevano, anzi soprattutto nelle parole di Elena era chiaro che il motivo della lite è un altro. Le pulizie, insomma, sono state solo il pretesto per urlarsi cose contro.

A un certo punto, infatti, Elena ha parlato di mancanze di rispetto di LDA: “Non mi parlare tu di rispetto a me, perché dovrei uscire le cose da tanto tempo a questa parte”. Molto probabilmente si riferiva a qualcosa che è successo prima di Amici 21, perché loro si conoscevano già. E soprattutto appena si sono ritrovati insieme in casetta hanno avuto un confronto in cui LDA ha ammesso le sue mancanze. Poi sembrava essere nata una bella complicità, LDA e Elena si cercavano molto e ci sono stati dei primi teneri approcci.

Dopo quelle prime immagini nel daytime, però, il nulla fino a oggi. E infatti questo scontro di fuoco tra LDA e Elena su Witty ha confermato che da un mese a questa parte hanno un rapporto pari quasi a zero. Per questo viene da chiedersi: hanno discusso davvero solo per le pulizie oppure c’è altro di irrisolto? Si scoprirà forse nell’appuntamento di domani, sempre su Witty, quando proseguirà il confronto tra i due.